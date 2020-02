GF Vip, chi sono i nomi dell’eliminato e i nominati dell’ottava puntata andata in onda venerdì 31 gennaio? Ecco tutti i dettagli.

L’ottava puntata del GF Vip si è dimostrata, come al solito, davvero imbattibile. Tantissimi, infatti, sono stati gli argomenti trattati in diretta televisiva. A partire, quindi, dallo scontro tra Adriana Volpe, Rita Rusic ed Antonella Elia. Fino all’incontro emozionante tra Serena e Pago. Ma non è finita qui. Ampio raggio d’attenzione si è data anche alla storia di due protagonisti: l’ex moglie del produttore Vittorio Cecchi Gori ed Andrea Montovoli. Ed, infine, com’è giusto che sia, all’eliminato della serata. Ecco. Al ballottaggio vi erano: la Rusic, il bell’attore e Patrick Ray Pugliese. Ecco, chi tra questi tre concorrenti è stato eliminato e, quindi, costretto ad abbandonare il gioco. Ed, infine, chi saranno stati i nominati della puntata del 31 gennaio? Ecco tutti i dettagli.

Grande Fratello Vip, il nome dell’eliminato del 31 gennaio

Un’ottava puntata del GF Vip più che imperdibile. Non soltanto per tutti i temi trattati nel corso della diretta televisivi, ma anche per l’eliminato della serata. Come dicevamo precedentemente, al ballottaggio vi erano tre personalità molto importanti per la casa. Parliamo, infatti, di Rita Rusic, Andrea Montovoli e Patrick Ray Pugliese. Ecco. Chi dei tre, quindi, è stato costretto ad abbandonare il gioco. Rinunciando, poi, alla possibilità di vincere il montepremi finale? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Procediamo prima con ordine. E cerchiamo di capire dapprima chi dei tre è stato il primo a rientrare in gioco. Il primo ad essere stato salvato dalla nomination è stato l’unico highlander rimasto in gioco. L’ex concorrente del Grande Fratello, infatti, è stato il meno votato dal pubblico italiano. E può, quindi, riabbracciare i suoi compagni. La ‘sfida’, quindi, è rimasta tra Rita e Montovoli. Che, chiamati in studio da Alfonso Signorini, hanno conosciuto le loro sorti lontani dagli altri gieffini.

Con circa il 39%, Rita Rusic è stata costretta ad abbandonare immediatamente il gioco. Un’eliminazione inaspettata, c’è da ammetterlo. Soprattutto per i suoi compagni. Che, appena appresa la notizia, non hanno affatto nascosto la loro delusione.

Chi sono gli eliminati dell’ottava puntata?

Ma non è finita qui. Come ogni diretta del GF Vip che si rispetti, anche nella puntata del 31 gennaio ci sono stati le nomination. Divise tra quelle palesi e in confessionale, ciascun concorrente ha espresso il proprio voto su chi vorrebbe fuori dalla casa. Ecco. Chi sono i nominati di quest’ottava puntata? Fino alla nona puntata di lunedì 3 Febbraio, al ballottaggio vi sono: Barbara Alberti, Patrick Ray Pugliese, Michelle Cucuzza e Carlotta Maggiorana. Ma le sorprese non sono finite qui. Perché chi tra di loro verrà eliminato, non verrà eliminato dal gioco, bensì sarà costretto a ritornare in nomination per la puntata successiva.