GF Vip, dopo le offese di Barbara Alberti, Wanda Nara ha voluto rispondere in diretta televisiva: la reazione dell’argentina è da applausi.

Sapevamo che sarebbe successo. Ed, in effetti, così è stato. Qualche ora fa, la scrittrice del Grande Fratello Vip Barbara Alberti ha espresso dei commenti poco carini nei confronti di Wanda Nara. ‘È un mostro’, aveva detto la concorrente del reality. Facendo, tra l’altro, ad un chiaro riferimento all’altezza e alla forme prosperosa dell’opinionista di Alfonso Signorini. Immediata è stata la reazione della bellissima Nara. Che, ancora prima di iniziare la diretta dell’ottava puntata, le aveva lanciato una ‘sfida’. “Ci vediamo in diretta”, ha scritto l’argentina a corredo del video che proponevano le parole dell’Alberti. È proprio per questo motivo che, dopo aver fatto il suo nome per la sua nomination, Barbara è stata intrattenuta da Signorini in merito a queste sue considerazioni sulla bellissima moglie di Mauro Icardi. Ecco cosa è successo in diretta televisiva.

GF Vip Wanda Nara, la reazione da applausi dopo le parole di Barbara Alberti

L’ottava puntata del Grande Fratello Vip è stata ricca di colpi di scena. A partire dall’incontro emozionante tra Serena e Pago. Fino all’eliminato della diretta. Ma non è finita qui. Perché, come dicevamo precedentemente, abbiamo assistito al confronto in diretta tra Barbara Alberti e Wanda Nara. In seguito a dei commenti poco carini che la scrittrice aveva fatto nei confronti dell’argentina durante un momento di sfogo con i suoi compagni, la bellissima moglie di Mauro Icardi ha voluto rispondere in diretta televisiva. Visibilmente dispiaciuta per quanto successo, la Nara ha chiaramente espresso la sua opinione. ‘Da una donna come te, così colta, elevata non mi aspettavo un commento così’, dice Wanda dopo aver sentito, tra l’altro, anche la giustificazione della scrittrice.

‘Lo dico con rispetto ed amore, ma mi è dispiaciuto un commento del genere’, queste la parole che Wanda Nara ha voluto dire dopo aver ascoltato le considerazione sulla sua persona dette da Barbara Alberti. Insomma, una reazione dell’argentina davvero da applausi, c’è davvero da ammetterlo.

Wanda Nara: look scintillante e da urlo per l’ottava puntata del Gf

Anche per l’ottava puntata del GF Vip, Wanda Nara ha sfoggiato un look davvero pazzesco. Siamo abituati a vederla in tutta la sua smisurata bellezza, è vero. Eppure, ieri sera era davvero fantastica. Con un incantevole abito lungo super scintillante, la bellissima moglie di Mauro Icardi ha fatto letteralmente perdere la testa ai telespettatori del reality. A voi, invece, è piaciuta?