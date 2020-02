Elettra Lamborghini, il triste inconveniente a poche ore dal Festival di Sanremo nella sua stanza d’albergo

A poche ore dall’inizio della settantesima edizione del Festival di Sanremo, Elettra Lamborghini è protagonista di un triste inconveniente: cosa è successo.

Non poteva non condividere questi ultimi giorni con i suoi followers, Elettra Lamborghini. Membro della kermesse del Festival di Sanremo 2020, la regina del twerking non può fare a meno che condividere la sua euforia e il suo entusiasmo con i suoi sostenitori per questo evento speciale della sua carriera musicale. Per questo motivo, non perde affatto occasione di poter interagire con loro. Lo ha fatto qualche ora fa. Quando, prima di prendere parte agli impegni di queste ultime ore previsti dal Festival, si è mostrata durante la fase di preparazione. E lo ha ripetuto qualche istante fa. Tramite una sua Instagram Stories, la giovanissima Elettra ha mostrato il triste inconveniente di cui è stata protagonista nella sua stanza d’albergo. Di che cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli.

Elettra Lamborghini, triste inconveniente a poche ore da Sanremo

Seppure l’esibizione di Elettra Lamborghini non è prevista per la prima serata del Festival di Sanremo, sono diversi giorni che la giovane cantante è giunta nella ‘città dei fiori’ per iniziare a respirare l’atmosfera. Non a caso, anche pochissime ore fa, la regina del twerking si è mostrata nella sua stanza d’albergo mentre è la protagonista di un triste inconveniente. Cosa le sarà mai successo a poche ore dall’inizio del Festival? Beh, ci teniamo a rassicurarvi, assolutamente nulla di grave. Piuttosto, un ‘piccolo incidente di percorso’. Saranno stati e, soprattutto, lo saranno ancora dei giorni davvero stressanti per lei, ma anche per tutti i cantanti in gara. È proprio per questo motivo che i primi ‘effetti’ iniziano a farsi sentire davvero alla grande. Ma, in particolare, a cosa ci riferiamo? Ecco tutti i dettagli:

Da come chiaramente mostrato dalle immagini apparse sul suo canale social ufficiale, sembrerebbe che ad Elettra non entri più l’anello di fidanzamento del suo Afrojack. A volte, si sa, lo stress può giocare davvero brutti scherzi. Tuttavia, la giovane Lamborghini riesce sempre a trovare il lato positivo in qualsiasi ‘triste’ circostanza. A corredo dell’immagine, infatti, la cantante scrive: ‘Mi si è gonfiata la salsiccia’. Insomma, una battuta davvero divertente. Ma riuscirà ad indossare l’anello per il suo debutto? Sicuramente si!

Elettra ed Afrojack convoleranno a nozze: la splendida notizia

Data la sua smisurata bellezza, Elettra non poteva non essere fidanzata. Da diversi anni, infatti, la regina del twerking è felicemente fidanzata con Afrojack, uno splendido deejay di origini olandesi. Tanto che, come raccontato in un nostro recente articolo, a breve convoleranno anche a nozze.