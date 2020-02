Sanremo, dopo la prima puntata arriva il commento di Giovanna Civitillo su Instagram: parole forti della moglie di Amadeus nei confronti del marito, ecco cosa ha detto.

La prima puntata della settantesima edizione del Festival di Sanremo ha regalato davvero numerose emozioni e colpi di scena, ma soprattutto tanta bella musica. Dodici dei 24 Big in gara si sono esibiti, presentando al pubblico le loro canzoni. Grande successo per Le Vibrazioni, Elodie e Diodato, rispettivamente alle prime tre posizioni della classifica provvisoria. Ultimi, invece, Bugo e Morgan, preceduti da Riki e Rita Pavone. Grande emozione per l’esibizione di Tiziano Ferro sulle note di ‘Almeno tu nell’Universo’, con il cantante che è scoppiato in lacrime a fine canzone, e anche per il monologo di Rula Jebreal, che ha voluto parlare di violenza sulle donne, omaggiando anche sua mamma. Anche Diletta Leotta ha dedicato il suo monologo a una donna importante per lei, sua nonna, che era seduta in platea. Al timone della serata, Amadeus, che nonostante le polemiche dei mesi scorsi, è apparso tranquillo e disteso sul palco dell’Ariston. A fine serata, sono arrivate puntuali le parole di sua moglie, Giovanna Civitillo, che ha commentato la performance del marito su Instagram con parole forti: ecco cosa ha detto.

Sanremo, arriva il commento di Giovanna Civitillo dopo la prima puntata: parole forti su Amadeus

La prima puntata del Festival di Sanremo è stata molto commentata sui social, in particolare su Instagram, dove il pubblico ha espresso il suo parere su quello che ha visto sul palco. Tra i tanti commenti, a fine serata è arrivato anche quello di Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, che ha voluto dedicare un messaggio a suo marito, usando parole forti. “Ovviamente sono di parte, ma sei stato bravissimo amore mio”, ha scritto la donna, accompagnando queste parole con una foto di coppia insieme al marito, scattata proprio durante la serata di ieri.

Inutile dire che le parole della Civitillo sono state molto apprezzate dalla maggior parte dei suoi followers, che hanno subito invaso il post di commenti, complimentandosi con il conduttore per come ha gestito la prima serata.