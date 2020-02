In alcune delle sue recenti Instagram Stories, Alessia Marcuzzi si lascia riprendere durante un balletto scatenato senza maglia: Instagram s’infiamma.

In questi ultimi giorni, Alessia Marcuzzi è una delle regine indiscusse di Instagram. Ritornata da una splendida vacanza a Dubai, la conduttrice si è messa subito a lavoro. Nuovo programma in arrivo? Certo, come raccontato in un nostro recente articolo, la romana non sarà più al timone de L’Isola dei Famosi, bensì di un altro show televisivo. Tuttavia, al momento, non parliamo di questo. Bensì di un altro progetto di cui è la protagonista. Come sappiamo, Alessia è autrice di una fantastica linea di borse femminili. Ed è proprio per la nuova campagna pubblicitaria che, in questi ultimi giorni, la Marcuzzi è impegnata con uno shooting fotografico davvero da urlo. Pochissime ore fa, ad esempio, la romana si è lasciata riprendere mentre, sul set, si lascia andare ad un vero e proprio balletto scatenato senza maglia. Ecco tutti i dettagli.

Alessia Marcuzzi, balletto scatenato senza maglia: Instagram è in visibilio

In attesa di iniziare la sua nuova avventura televisiva, Alessia Marcuzzi si è gettata a capofitto in altri progetti. Non ci riferiamo, badate bene, soltanto alla nuova linea di cosmetici di cui ha dato l’annuncio a sorpresa su Instagram qualche settimana fa, bensì ad un nuovo shooting fotografico per la sua linea di borse. Come dicevamo precedentemente, in questi giorni, la giovane conduttrice è seriamente impegnata in questi scatti fotografici davvero fantastici. Anche qualche ora fa, ad esempio, la romana ha voluto mostrare un ‘backstage’. Mentre in sottofondo si ascolta la nuova canzone di Justin Bieber, Alessia si lascia riprendere durante un balletto davvero scatenato senza maglia. Certo, nulla di scandaloso. Anche perché la Marcuzzi indossa la biancheria e un fantastico pantalone giallo con richiami neri. Tuttavia, le movenze della conduttrice sono davvero da urlo.

Sono proprio queste le immagini che, qualche ora fa, Alessia Marcuzzi ha condiviso sul suo canale social ufficiale. Da come si può chiaramente vedere, la conduttrice si lascia riprendere senza maglia mentre è intenta ad un affascinante balletto da urlo. Le sue movenze, infatti, sono fantastiche. Cosi come lo è lei. Siete d’accordo?

Addio a L’isola dei Famosi, ma poi?

Ebbene si. Sembrerebbe quasi certa la notizia che, da quest’anno, Alessia Marcuzzi non sarà al timone de L’Isola dei Famosi. Al suo posto, infatti, dovrebbe esserci Ilary Blasi. A questo punto, la conduttrice romana cosa farà? Come dicevamo precedentemente, c’è un nuovo progetto in arrivo per lei. Parliamo, infatti, dello Show dei Record. Sembrerebbe che, dopo diversi anni, il programma di Canale 5 sia pronto a ritornare sul palinsesto. Chi migliore conduttrice della Marcuzzi al timone di questo nuovo progetto?