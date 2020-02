Elisa De Panicis assente durante la quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip: lo spiacevole imprevisto a poche ore dalla diretta.

La quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip è stata, così come tutte le altre, più che imperdibile. Come raccontato in un nostro recente articolo, durante l’appuntamento di lunedì 24 Febbraio, Alfonso Signorini ha affrontato numerosi argomenti. A partire, quindi, dal dramma del CoronaVirus che, in questi ultimi giorni, sta flagellando il nostro paese. Fino all’importante decisione presa su Clizia Incorvaia. Tuttavia, ciò che non è assolutamente passato inosservata che, nello studio televisivo, non è stata presente Elisa De Panicis. Ebbene si. La bellissima modella ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne non era seduta tra gli eliminati delle scorse puntate, ma perché? A rivelarlo è la diretta interessata. Che, tramite alcune Instagram Stories, ha chiaramente raccontato lo spiacevole imprevisto di cui è stata ‘vittima’. E per cui era assente in diretta.

GF Vip, Elisa De Panicis assente in puntata: il motivo

È stata una delle prime eliminate del Grande Fratello Vip, Elisa De Panicis. Eppure, per questa quattordicesima puntata del reality, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non è stata affatto presente nello studio televisivo. Lo sappiamo, in ogni puntata del programma di Canale 5, ciascun concorrente eliminato è presente accanto ad Alfonso Signorini per commentare e seguire molto più da vicino le vicende degli altri inquilini in casa. Ecco. C’erano davvero tutti. A partire da Serena Enardu e Pago. Fino a Michele Cucuzza. Eppure, perché Elisa era assente? Questa è stata, senza alcun dubbio, una delle domande che vi siete fatti un po’ tutti. Ecco. A rivelare tutta la verità è la diretta interessata. Che, tramite un’Instagram Stories, ha raccontato lo spiacevole imprevisto di cui è stata protagonista. Diamoci uno sguardo molto più da vicino:

Ebbene si. Così come Wanda Nara, anche Elisa è stata ‘vittima’ delle conseguenze del CoronaVirus. Stando a quanto traspare dalle ultime parole dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, il treno che l’avrebbe dovuta portare a Roma non è partito. Ebbene si. È proprio questo lo spiacevole imprevisto di cui è stata protagonista l’ex gieffina a poche ore dalla diretta. Dapprima con 150 minuti di ritardo ed, in seguito, la mancata partenza, Elisa ha deciso di ritornare a casa.

La storia con Hernandez è finita

In una delle recenti dirette del GF, Alfonso Signorini aveva rivelato che il cuore di Elisa De Panicis era impegnata con un calciatore del Milan. Eppure, stando a quanto confessato dalla diretta interessata, la loro frequentazione è già terminata.