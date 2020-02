Aurora Ramazzotti si commuove su Instagram: “Mi manca”, ecco cosa succede alla conduttrice e speaker radiofonica, che si è ‘sfogata’ nelle stories.

Aurora Ramazzotti è sempre sorridente e solare, proprio come sua mamma Michelle Hunziker. La giovane conduttrice sta avendo sempre più successo, in tv come in radio, ma anche sui social, dove è super seguita. Il suo profilo Instagram, infatti, conta oggi oltre 1 milione e mezzo di followers, la maggior parte dei quali ama Aurora per la sua bellezza e per la sua personalità. La figlia di Eros Ramazzotti pubblica talvolta foto e video che mettono in evidenza il suo fisico da urlo, ma il più delle volte condivide con i fan quello che le succede, pubblicando le sue riflessioni, ma spesso anche degli imperdibili siparietti con le persone a lei care. Poco fa, però è successa una cosa piuttosto inusuale. La Ramazzotti ha pubblicato alcune storie Instagram in cui è apparsa piuttosto ‘malinconica’ e nostalgica: “Mi manca”, ha scritto, mostrandosi anche commossa. Scopriamo insieme cos’è successo.

Aurora Ramazzotti è sempre molto attiva su Instagram e condivide con i suoi fan davvero tutto quello che le succede. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker mostra sempre la sua simpatia e ironia sui social, ma poco fa ha pubblicato delle stories in cui è apparsa diversa dal solito, ovvero malinconica e nostalgica. Cosa le sarà successo? Niente di grave, fortunatamente. Aurora, a quanto pare, sente la mancanza di suo padre, che in questi giorni si trova in tour negli Stati Uniti. La Ramazzotti ha condiviso alcuni video di Eros durante un concerto al Madison Square Garden di New York, accompagnandoli con delle dolci didascalie. Nelle immagini si vede Eros sul palco che canta L’Aurora, canzone scritta e composta proprio in occasione della nascita di sua figlia.

“Mi manca quest’uomo”, scrive Aurora in un story, aggiungendone poi un’altra in cui rincara la dose: “Mi è scesa una lacrima”. Insomma, Aurora sembra piuttosto triste e malinconica e vorrebbe abbracciare il suo papà, che intanto sta avendo un successo incredibile negli USA e ieri al Madison Square Garden ha registrato un meritatissimo sold-out.

Come si legge nelle didascalie, le storie Instagram di Aurora sono davvero malinconiche, ma dimostrano anche il grande amore e il bellissimo rapporto che la giovane conduttrice ha con la sua famiglia.