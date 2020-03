GF Vip, Teresanna Pugliese ha letteralmente perso la pazienza nella casa: il motivo è davvero incredibile, ecco cosa è successo.

Sin dalla sua prima apparizione a Uomini e Donne, Teresanna Pugliese ha mostrato un carattere davvero pazzesco. Con la risposta sempre pronta, la giovane napoletana non hai mai avuto il ‘timore’ di esprimere chiaramente la sua opinione senza troppi peli sulla lingua. Lo ha fatto anche nella casa del Grande Fratello Vip. Qualche giorno fa, infatti, vi abbiamo parlato di uno scontro tra l’ex tronista del dating show di Canale 5 con Sossio Aruta per uno scherzo non affatto gradito alla napoletana. Ma non è affatto finita qui. Perché la medesima cosa è avvenuta anche qualche ora fa. Quando, di primo mattino, la bella Pugliese ha completamente perso la pazienza contro alcuni dei suoi compagni di viaggio. Sapete perché? Vi raccontiamo tutto nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, il motivo è davvero incredibile. Ecco che cosa è successo.

Teresanna Pugliese perde la pazienza al GF Vip: il motivo

Non è stata affatto una settimana facile nella casa del GF Vip. Dopo lo scontro tra Valeria Marini ed Antonella Elia ed, infine, tra l’opinionista di Piero Chiambretti e Fernanda Lessa, anche Teresanna Pugliese ha fatto chiaramente sentire la sua voce. Questa mattina, dopo aver constatato il disordine in cui risiedeva la casa, ha deciso di rimboccarsi le maniche e iniziare le pulizie. Certo, non lo ha affatto da sola. Dopo aver fatto colazione, la bella napoletana ha, infatti, spiegato il programma della giornata per tutti. Peccato, però, che non tutti siano stati d’accordo. Se, infatti, Adriana Volpe, Aristine Malnati e Patrick Ray Pugliese subito si sono messi in opera, c’è chi ha avuto da obiettare. Parliamo, infatti, della modella brasiliana. Che, senza troppi giri di parole, ha detto: ‘Ho imparato che quando mi va pulisco e sto zitta’.

Insomma, la reazione della bella Lessa non si è affatto fatta attendere. È proprio per questo motivo che, appena ascoltate queste parole, Teresanna ha esclamato: ‘È una questione di igiene’.

Quanto guadagnano i concorrenti?

Assodato che ciascun concorrente del Grande Fratello Vip percepiscono un cachet, esso a quanto ammonta? Beh, come svelato da uno degli autori del programma nel corso della conferenza stampa, ciascuno di loro percepisce un compenso monetario che si basa sul ‘grado’ di popolarità. Ovviamente, al momento non abbiamo notizie al riguardo. Tuttavia, stando a quanto trapelato dal sito web Libero, sembrerebbe che ne siano stati svelati alcuni. In particolare, sembrerebbe che Valeria Marini percepisca 20 mila euro a puntata. Ed 8 mila euro per ciascuna puntata presenziata in studio a Roma.