Coronavirus | Elisabetta Canalis: “La situazione qui è tesa”, poi il messaggio per l’Italia

Coronavirus | Elisabetta Canalis manda un messaggio: “Qui la situazione è tesa”, parole da brividi della showgirl sarda per l’italia in questo momento di emergenza.

L’emergenza Coronavirus sta mettendo in difficoltà l’Italia, che sta cercando di trovare le misure sanitarie per limitare il contagio. E’ un momento davvero paradossale per il nostro Paese, che sta subendo conseguenze anche dal punto di vista economico e sociale. Molti sono i personaggi del mondo dello spettacolo che si sono esposti sull’argomento. Nei giorni scorsi c’è stato il messaggio, direttamente da Los Angeles, da parte di Vasco Rossi, che ha spiegato il motivo per cui, a suo dire, in Italia ci sono più casi di contagio rispetto agli Stati Uniti. Ha parlato del Coronavirus anche Melissa Satta, che è rimasta ‘bloccata’ in Turchia a causa dell’emergenza e ha dovuto rinunciare a molti impegni professionali. Difficoltà lavorative anche per Giulia De Lellis, che ha dovuto rimandare alcuni importanti progetti. Insomma, il momento è critico e anche la bellissima Elisabetta Canalis ha voluto dire la sua. Le sue ultime storie Instagram sono un messaggio per l’Italia: ecco le sue parole.

Elisabetta Canalis, il messaggio sul Coronavirus: parole da brividi per l’Italia, “Anche qui la situazione è tesa”

Elisabetta Canalis vive a Los Angeles da diverso tempo, insieme a suo marito Brian Perri e alla piccola Skyler Eva. Ma mai come in questi giorni è davvero molto in pensiero per il suo Paese d’origine, l’Italia, che sta vivendo un momento difficilissimo a causa dell’emergenza Coronavirus. Poco fa sul profilo Instagram della showgirl sono apparsi alcuni video in cui lei parla di questo delicatissimo argomento, cercando di far sentire tutta la sua vicinanza ad amici e familiari, ma soprattutto a quelli che si trovano in ospedale. “Non riesco a trovare parole incoraggianti per descrivere questo momento, non so nemmeno io bene cosa stia accadendo”, ha esordito Elisabetta. “Anche qui la situazione comincia a diventare tesa”, ha poi aggiunto, facendo riferimento agli Stati Uniti. La showgirl ha poi lanciato un messaggio di affetto e vicinanza a tutti coloro che si trovano intubati in ospedale che hanno visto cambiare la propria vita da un momento all’altro.

Elisabetta si è detta in pensiero per i suoi familiari e per tutti gli amici che vivono nelle zone ‘rosse’ colpite dal virus e ha voluto mandare loro il suo pensiero e il suo caldo abbraccio, anche se da lontano. Il messaggio ha sicuramente emozionato i suoi tantissimi followers, che hanno apprezzato di certo la grande partecipazione che la Canalis ha dimostrato con le sue parole.