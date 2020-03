Coronavirus | Giulia De Lellis, l’annuncio inaspettato ai fan su Instagram: “Abbiamo dovuto rimandare”, ecco cos’è successo nel dettaglio all’influencer.

Giulia De Lellis è sempre attivissima sui social e condivide con i fan tutto quello che le succede. L’ex corteggiatrice, nonché ex di Andrea Damante, ha raggiunto un successo incredibile da quando è uscita da Uomini e Donne, tanto che ad oggi è una delle influencer numero uno in Italia, oltre a essere anche diventata testimonial di alcuni importantissimi brand di fama internazionale. Insomma, è un momento d’oro per Giulia, che è reduce anche dal successo incredibile del suo libro, ‘Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza’, che racconta proprio della sua passata storia d’amore, e ha avuto recentemente anche la sua prima esperienza da attrice, nella web serie ‘Una vita in bianco”, andata in onda su Witty Tv. Oltre al lavoro, Giulia è anche molto presa dalla sua storia d’amore con Andrea Iannone, che ultimamente è sembrata essere in crisi, stando ad alcune indiscrezioni, anche se poi la stessa influencer ha cercato di chiarire la situazione. Poco fa, intanto, Giulia ha fatto delle storie Instagram per parlare di alcune situazioni che le sono capitate in questo periodo a causa dell’emergenza Coronavirus che sta tenendo banco in Italia: ecco cos’è successo alla De Lellis.

Coronavirus | Giulia De Lellis, spiacevole e inaspettato annuncio: “Abbiamo dovuto rimandare…”, cos’è successo

Giulia De Lellis ha un rapporto ‘strettissimo’ con i suoi followers, con i quali condivide tutto quello che le succede. In questi giorni l’influencer ha più volte parlato della questione Coronavirus, anche perché lei, come ha sempre ammesso, è particolarmente ipocondriaca, dunque questa situazione sembra toccarla molto. Fortunatamente, però, l’influencer non si è fatta prendere dall’ansia e sta cercando di trasmettere tranquillità anche ai suoi fan, nonostante ammetta che questo è un momento difficile. Nelle ultime storie che ha pubblicato sul suo profilo Instagram, Giulia ha spiegato che a causa dell’emergenza Coronavirus, molti hanno dovuto annullare i propri impegni lavorativi, ed è successo anche a lei: “Abbiamo dovuto rimandare tanti viaggi e tanti bei progetti”, ha raccontato la De lellis, “E’ un periodo di me**a purtroppo, ma dobbiamo rimanere positivi, riguardarci e prenderci il buono di questo momento”.

A quanto pare, dunque, il Coronavirus ha ‘bloccato’ Giulia e il suo staff, ma lei ha assicurato che presto troverà il modo di recuperare quello che avrebbe dovuto fare in questi giorni e ha promesso che racconterà tutto, come sempre, ai suoi affezionatissimi followers.