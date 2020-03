Coronavirus, Chiara Ferragni e Fedez rimangono in casa: il siparietto familiare strappa un sorriso ai loro tantissimi fan, ecco cos’è successo.

Fedez e Chiara Ferragni sono scesi in campo in prima linea in questo momento molto delicato e difficile per l’Italia a causa dell’emergenza Coronavirus. La coppia, che sui social conta milioni di followers, ha organizzato una raccolta fondi per la Terapia Intensiva dell’Ospedale San Raffaele di Milano, riuscendo a raggiungere cifre davvero importanti grazie alla solidarietà dimostrata dai loro followers e da altri personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport, che hanno mostrato grande generosità. E’ un momento davvero difficile per il nostro Paese, che da ieri sera è stato dichiarato ‘zona rossa’ da Nord a Sud, isole comprese. Il Governo chiede alla gente di non uscire, se non per delle commissioni necessarie. Anche i Ferragnez, come tutti i ‘vip’, stanno cercando di sensibilizzare la popolazione al rispetto delle misure ‘restrittive’ volte a limitare il contagio del virus, facendo video e post sui social. Anche loro, come tutti, stanno cercando di rimanere il più possibile chiusi in casa e come sempre condividono con i loro followers quello che fanno. Poco fa sul profilo Instagram di Fedez sono apparse delle storie molto simpatiche, che sono riuscite a strappare un sorriso in un momento di grande tensione: ecco il siparietto familiare dei ‘Ferragnez’.

Fedez e Chiara Ferragni sono sempre presenti sui social, soprattutto in questo momento in cui sono ‘costretti’ a rimanere chiusi in casa a causa dell’emergenza Coronavirus. I due come sempre condividono con i followers tutto quello che fanno per ingannare il tempo. Spesso la coppia pubblica sui social dei simpatici siparietti, in cui si scherza e ci si prende in giro a vicenda. Anche stavolta i Ferragnez sono riusciti a stemperare la tensione del momento, strappando un sorriso ai loro followers. “Il vero lusso di questa quarantena è avere un padre in pensione che rimane a casa tua a cucinare per te”, dice il rapper, inquadrando suo padre mentre è impegnato in cucina, con Chiara che mangia un tiramisù appena fatto dal suocero. L’espressione della Ferragni mentre assaggia il dolce dimostra che il signor Lucia è davvero bravo ai fornelli. “Noi due da soli saremmo morti di fame”, aggiunge Fedez.

“Chiara ha trasformato mio padre in un desperate housewife”, scrive Fedez nella didascalia del video. I tre scherzano insieme e intanto gustano l’ottimo tiramisù preparato dal papà del rapper, riuscendo così a strappare un sorriso ai loro tantissimi fan in un momento tanto difficile e delicato.