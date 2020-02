Fedez rimprovera Chiara Ferragni senza freni: “Sei un disastro”, il video su Instagram diventa virale, ecco cos’è successo nel dettaglio tra i due.

Fedez e Chiara Ferragni sono senza dubbio la coppia più ‘social’ in circolazione. I due, che sono sposati da un anno e mezzo e hanno uno splendido bambino, sono sempre attivissimi su Instagram, dove pubblicano tutto quello che fanno, dalle vacanze extra-lusso che si concedono, ai momenti di lavoro, fino anche ai momenti più ‘intimi’ di coppia, che fanno impazzire i loro milioni di fan. Non mancano, spesso, anche simpatici siparietti, con i due che si prendono in giro a vicenda. Insomma, i ‘Ferragnez’ sono una coppia completa, e i loro video sono davvero imperdibili, anche se non mancano le critiche da parte di chi non ama la loro esposizione continua sui social, com’è successo ad esempio con Antonella Elia, che dalla casa del Grande Fratello Vip ha usato parole molto forti nei loro confronti. Proprio a proposito del fatto che i due condividono tutto con i loro followers, poco fa sul profilo Instagram di Fedez è apparso un video in cui il rapper rimprovera senza freni sua moglie: “Sei un disastro”, dice. Scopriamo insieme cos’è successo nel dettaglio tra i due.

Fedez rimprovera Chiara Ferragni senza freni: “Sei un disastro”, ecco cos’è successo tra i due

Fedez e Chiara Ferragni condividono sui social tutto quello che fanno, e i loro video diventano subito virali. Poco fa sul profilo Instagram di lui sono apparse delle storie davvero imperdibili, in cui il rapper è senza freni e ‘rimprovera’ sua moglie. Niente di grave, sia chiaro. Il cantante prende sempre in giro Chiara perché è poco prosperosa, o per il fatto che non è molto brava a ballare. Anche stavolta lo ha fatto, scherzando però su un video che la moglie aveva precedentemente pubblicato su Instagram. Si tratta di un video di ‘Tik-Tok’, in cui Chiara, vestita da Harley Quinn, parla con la voce di un personaggio di un film, ma spesso i suoi movimenti delle labbra non sono a tempo con la voce di sottofondo. “Ma è tutto fuori tempo amore”, le dice il marito per prenderla in giro, “Sei veramente un disastro”, aggiunge poi.

Il video dei ‘Ferragnez’ è davvero imperdibile ed è diventato subito virale, facendo divertire i loro tantissimi fan, impazziti per l’incredibile sintonia e unione che viene fuori dalle immagini, sottolineando ancora una volta il bellissimo rapporto che c’è tra i due.