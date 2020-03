Sul suo canale social ufficiale, Francesca Fialdini ha informato i suoi sostenitori di essere anche lei a casa per rispettare il decreto sul Coronavirus.

Da quando è stato emanato il decreto del Governo con cui si diceva che bisognava restare a casa al fine di diminuire drasticamente il contagio da Corovirus, numerosi sono stati i personaggi pubblici che hanno voluto dimostrare ai loro followers di stare rispettando le regole. In primis, Alessia Marcuzzi e Diletta Leotta. Ma non solo. Qualche ora fa, anche Francesca Fialdini è intervenuta sul suo canale social ufficiale. Raccontando, tra l’altro, di essere anche lei rinchiusa in casa per ottemperare agli obblighi emanati dal decreto. Attraverso un breve video social, la giovane conduttrice de ‘Da noi a ruota Libera’ ha confessato di essere in casa da giovedì scorso. Quando, appena terminata la registrazione dello show della domenica pomeriggio, è ritornata presso la sua abitazione e non si è più mossa.

Coronavirus | anche Francesca Fialdini rispetta il decreto del governo

A causa del Coronavirus, la situazione italiana è davvero molto delicata. Proprio ieri sera, ad esempio, il premier Giuseppe Conte, tramite una conferenza stampa, ha allargato a tutta la nostra penisola il decreto di ‘zona protetta’. Bisogna restare a casa, quindi. Evitare il più possibile posti affollati, contatti tra le persone e quant’altro. Fino a quando la diffusione del Covid – 19 non si placherà, la situazione sarà questa. Ne stanno parlando tutti, lo sappiamo. Non soltanto i telegiornali o trasmissioni televisive riguardanti la cronaca, ma anche diversi personaggi pubblici. Qualche ora fa, ad esempio, anche Francesca Fialdini è intervenuta sul suo canale social ufficiale per testimoniare la sua esperienza. Tramite un breve video, la conduttrice de ‘Da Noi a Ruota Libera’ ha raccontato di essere chiusa in casa da giovedì scorso. Quando, registrata la puntata andata in onda domenica 8 Marzo, è ritornata presso la sua abitazione e non ne è più uscita.

‘Da qualche giorno io sono qua’, inizia a raccontare Francesca Fialdini in questo breve filmato caricato sul suo profilo social ufficiale. Raccontando, inoltre, di essere da sola a casa a Roma e, quindi, completamente lontana dalla sua famiglia e dai suoi affetti più cari. ‘Certo, mi mancano’, continua a dire la conduttrice televisiva. Sottolineando, però, quanto sia importante rispettare appieno questo decreto. Ma non solo. Perché Francesca tiene a sottolineare di quante siano tantissime le attività che possono essere scoperte in questa situazione più che surreale. La letteratura, ad esempio. O anche cinema e serie televisive. Insomma, purtroppo le cose da fare in casa, ci sono. L’importante è restare in casa!