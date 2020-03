GF Vip, Sossio Aruta ha perso le staffe con i suoi compagni di viaggio durante la cena: cosa ha fatto infuriare l’ex cavaliere di Uomini e Donne.

Nuova discussione nella casa del Grande Fratello Vip. E questa volta l’artefice è stato Sossio Aruta. Come raccontato in diversi nostri articoli, questa settimana trascorso all’interno delle quattro mura di Cinecittà sono state davvero molto intense. A partire dai continui scontri tra Valeria Marini ed Antonella Elia. Fino ad una lite, avvenuta domenica sera, tra la showgirl sarda e Asia Valente. Ma non solo. Perché, come dicevamo precedentemente, qualche ora fa, l’ex cavaliere di Uomini e Donne ha completamente perso le staffe perché ci è rimasto male per un ‘particolare’ atteggiamento che i suoi compagni di viaggio hanno avuto nei suoi confronti. Ecco tutti i dettagli.

Sossio Aruta perde le staffe al GF Vip: cos’è successo

È ora di cena al Grande Fratello Vip. E, mentre tutti gli altri stanno consumando il loro pasto attorno al tavolo in cucina, Sossio Aruta è appena ritornato da un piacevolissimo bagno in piscina. Giunto in cucina per mangiare insieme ai suoi compagni, l’ex cavaliere di Uomini e Donne si rende conto che, in realtà, il suo piatto non è stato messo in tavolo, bensì è stato rimasto in padella. Ecco. È stato proprio questo atteggiamento che non è affatto piaciuto all’ex calciatore. Che, visibilmente dispiaciuto per l’atteggiamento dei suoi compagni, ha esordito: ‘A me sembra più la pasta che è avanzata che non vi andava più, ma non è un problema sono capace e posso cucinarmi da solo’. Insomma, dalle sue parole si capisce chiaramente che il compagno di Ursula Bennardo ci sia rimasto molto male per quanto accaduto.

In suo ‘soccorso’, però, è immediatamente corsa Adriana Volpe. Che, come è al suo solito fare, ha cercato di stemperare l’animo dell’ex calciatore. Non soltanto, infatti, ha chiaramente spiegato come sono andate le cose, sottolineando che non ci sono assolutamente i favoritismi all’interno della cosa, ma ha anche ironizzato sul fatto che, in quel preciso momento, tutti lo stavano invidiando perché la pasta da lui cucinata aveva un aspetto invitante.

Cosa succederà mercoledì 11 Marzo?

La sedicesima puntata del Grande Fratello Vip andrà in onda mercoledì 11 Marzo. Eppure, come raccontato anche in un nostro recente articolo, sembrerebbe che sarà una puntata davvero insolita. Stando ad un’indiscrezione, sembrerebbe che la diretta di domani verrà condotto da Alfonso Signorini a Milano. Ebbene si. Il direttore di ‘Chi’ non sarà a Cinecittà, nel classico studio televisivo, bensì nel capoluogo lombardo.