Amici 19, chi è il nome del terzo eliminato del serale? Durante la puntata è accaduto un vero e proprio colpo di scena, ecco cos’è successo.

Una terza puntata di Amici 19 davvero intensissima, c’è poco da dire. Nonostante per il secondo venerdì consecutivo i giovani talenti si siano esibiti dinanzi ad una platea completamente vuota, hanno dato origine ad uno spettacolo davvero imperdibile. Durante il quale, ovviamente, non sono affatto mancati i colpi di scena. Non soltanto perché, per la prima volta in assoluto, Loredana Bertè non ha potuto presenziare alla diretta, ma anche per il provvedimento di tutti i professori preso nei confronti di Nyv. Come raccontato in un nostro recente articolo, a causa di diversi atteggiamenti che la giovane cantante ha avuto in questi ultimi giorni all’interno della scuola, gli insegnanti hanno deciso che, durante la puntata di ieri sera, la francese non si sarebbe esibita, ma sarebbe andata direttamente al girone eliminatorio. Ma le ‘sorprese’ non sono affatto terminate qui. Perché un vero e proprio colpo di scena è avvenuto anche per quanto riguardo il terzo eliminato del talent. Ecco cosa è successo.

Amici 19, chi è il terzo eliminato del serale?

È successo davvero di tutto durante la terza puntata di Amici 19. Non soltanto, infatti, i sei ragazzi rimasti in gara hanno avuto la possibilità di esibirsi in performances davvero da sogno, ma tutti noi abbiamo assistito ad uno spettacolo davvero incredibile. Durante il quale, come dicevamo precedentemente, non sono affatto mancati i colpi di scena. A partire, quindi, dal gesto inaspettato di Vanessa Incontrada durante la diretta televisiva. Fino al nome del terzo eliminato. Mancano poche settimane alla finale, come sapete. Ed è per questo motivo che, anche durante l’appuntamento di venerdì 13 Marzo, è stato decretato il nome del talento che avrebbe dovuto abbandonare la scuola per sempre. È proprio durante questo momento, infatti, che accade qualcosa di insolito. Cerchiamo di capire tutto nel minimo dettaglio. È il momento delle sfide a due per aggiudicarsi la maglia della quarta puntata del serale. Dopo Giulia, Nyv, Nicolai e Javier, a ‘scontrarsi’ sono Valentin e Gaia. Soltanto che, dopo la sconfitta, il ballerino di latino ha preso parola. Ed ha iniziato a dire. ‘Nelle gare sono abituato a focalizzarmi sulla gara. Qui ci focalizziamo su altro e non riesco a restare concentrato’. Immediata è stata la reazione della De Filippi. Che, senza troppi peli sulla lingua, ha invitato Valentin ad abbandonare lo studio.

‘Sei vuoi andartene, puoi andartene senza fare la sfida con Jacopo. Questo programmo è così da 20 anni’, inizia Maria De Filippi. Continuando, tra l’altro, a dire quanto il ballerino, in questo ultimo periodo, sia irrispettoso nei confronti dei suoi insegnanti. ‘Nel momento in cui dici che fai la sfida con Jacopo e anche se lo batti vuoi andare via, quella è la porta’. Dal canto suo, Valentin tenta di spiegare. Sostenendo che anche lui, come gli altri, è sempre stato corretto. ‘Buona competizione’, conclude. ‘Ce la faremo lo stesso’, controbatte la De Filippi. Da come si può capire, quindi, Valentin è stato il terzo eliminato del serale.

Per ulteriori news su Amici –> clicca qui