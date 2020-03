Chiara Nasti, il look casalingo è molto ‘particolare’: “Fatelo anche voi, starete meglio”, ecco cosa indossa l’influencer, video imperdibile.

Chiara Nasti è molto seguita sui social e tutto quello che pubblica diventa subito virale. L’influencer napoletana da quasi 2 milioni di followers condivide con i followers praticamente tutto quello che fa, dai momenti di lavoro a quelli di vita privata, comprese le ‘disavventure’ che le capitano. Chiara non ha segreti con i suoi fan e racconta loro anche le cose più difficili e brutte, com’è successo qualche mese fa quando suo padre ha avuto un grave problema di salute. Insomma, la Nasti condivide davvero tutto con i suoi fan e anche in questo periodo di quarantena forzata dovuta all’emergenza Coronavirus è sempre presente sui social per tenere compagnia a chi la segue con video e dirette, ma soprattutto utilizza la sua popolarità per ripetere alla gente che è giusto non uscire per la sicurezza di tutti. Poco fa ha anche dispensato consigli ai suoi followers, in particolare alle donne, su come vestirsi per rimanere in casa, mostrandosi sul suo profilo Instagram con un look casalingo davvero ‘particolare’: ecco cosa indossava l’influencer, il video imperdibile nelle stories.

Chiara Nasti, look casalingo molto ‘particolare’: cosa indossa l’influencer, il video imperdibile

Chiara NAsti sa sempre come far impazzire i suoi fan. L’influencer pubblica spesso e volentieri sui social foto e video ‘di fuoco’, che mettono in evidenza il suo fisico da urlo e le sue forme esplosive. Ma Chiara sa anche come far sorridere e divertire i suoi followers. Poco fa, ad esempio, ha pubblicato delle storie in cui ha dato qualche consiglio alle donne su come vestirsi per affrontare al meglio la quarantena forzata, pubblicando una foto e poi alcuni video in cui indossa un completo tipicamente da sera, composta da top glitterato super scollato e leggins di pelle aderenti. Non solo. L’influencer è anche truccata e pettinata come se dovesse uscire. “Sì ragazze, mi sono vestita e truccata per stare in casa. Fatelo anche voi, vi farà stare un pochino meglio”, ha detto Chiara, spiegando che lei si annoia molto in casa e questa pratica le ha fatto passare un po’ di tempo, ma soprattutto l’ha fatta stare meglio. “A volte vorrei svegliarmi in pigiama e rimanerci fino alla sera, perché mi scoccio, ma poi sto peggio”, ha aggiunto.

I video pubblicati dalla Nasti sono davvero imperdibili e hanno sicuramente strappato un sorriso ai suoi followers in questo momento difficile e delicato per tutti.