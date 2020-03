Melissa Satta strepitosa in costume: il ricordo dell’estate in Sardegna incanta i followers della showgirl, scatto imperdibile su Instagram.

Melissa Satta è davvero bellissima e sa sempre come far impazzire i suoi fan. Con oltre 4 milioni di followers, la showgirl è davvero seguitissima sui social, ma soprattutto è molto amata, in particolare per la sua bellezza. Tratti tipicamente mediterranei, fisico da urlo e sorriso indimenticabile, Melissa incanta quotidianamente i suoi followers con foto e video che mettono in evidenza il suo corpo mozzafiato. Ma non solo. la showgirl mostra sul suo profilo Instagram anche momenti di vita quotidiana, compresi quelli più ‘intimi’ con suo marito Kevin Boateng. I due sono tornati insieme dopo un periodo di separazione e sono più uniti e innamorati che mai. Ora che lui gioca nel Besiktas, Melissa cerca di raggiungerlo appena può. In questi giorni in cui l’Italia è in quarantena a causa dell’emergenza Coronavirus, i due sono insieme a Istanbul insieme al piccolo Maddox. La Satta e il piccolo erano partiti per stare con Boateng una settimana, ma sono rimasti ‘bloccati’ in Turchia per la situazione che c’è in Italia e ora sono lì da circa un mese. Melissa, però, ‘dialoga’ spesso con i suoi fan italiani e cerca di far loro forza con i suoi video. Poco fa ha pubblicato su Instagram uno scatto della scorsa estate in cui è in costume, facendo impazzire i suoi followers: scopriamolo insieme!

Melissa Satta strepitosa in costume: ecco lo scatto che ricorda la sua estate in Sardegna, pioggia di like per lei

Melissa Satta sa sempre come regalare un sorriso ai suoi tantissimi fan. In questo periodo di grande difficoltà per l’Italia, in cui tutti sono costretti a rimanere in casa per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, Melissa cerca di tenere compagnia a chi la segue con video di allenamenti in casa, o con le stories in cui ‘dialoga’ con i suoi followers. Ora, però, ha trovato un altro modo per ‘allietare’ la quarantena dei suoi ammiratori. Poco fa, infatti, la showgirl ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto davvero strepitosa, in cui è al mare in costume e mostra il suo fisico da urlo mentre cammina nell’acqua. Il costume che indossa è super sgambato e scollato e fa sicuramente volare la fantasia di chi la guarda.

“Speriamo che tutto torni alla normalità..Intanto ricordo momenti stupendi della mia amata Sardegna”, scrive Melissa, che con questa foto ha ottenuto migliaia di like e commenti da parte dei suoi tantissimi ammiratori, rimasti incantati dalla sua bellezza.