Anche Anna Tatangelo ha scritto un emozionante messaggio su Instagram per l’emergenza Coronavirus: parole davvero da brividi.

Da quando è iniziata l’emergenza Coronavirus e il premier Giuseppe Conte, con un decreto del Governo, ha definito Italia ‘zona protetta’, sono davvero tantissimi i personaggi pubblici che, sui loro rispettivi canali social ufficiale, hanno tentato di ‘sensibilizzare’ i loro sostenitori a restare a casa. Ecco. È proprio questa cosa che, in queste settimane, bisogna fare per tentare di limitare drasticamente il contagio da Covid-19. Abbiamo parlato, ad esempio, di Alessia Marcuzzi. O anche di Barbara D’Urso e di tante altre ancora. Qualche ora fa, però, è arrivato anche quello di Anna Tatangelo. Sul suo Instagram, la giovane cantante di Sora ha condiviso delle parole davvero uniche in un messaggio social davvero da brividi, c’è poco da dire. Che, tra l’altro, rispecchiano alla grande lo stato d’animo di tutti noi in questo particolare e drammatico momento della nostra vita. Ecco tutti i dettagli.

Anna Tatangelo, l’emozionante messaggio sull’emergenza Coronavirus

Non perde mai occasione di poter interagire con i suoi numerosi sostenitori, Anna Tatangelo. Già in precedenti occasioni, infatti, vi abbiamo parlato degli scatti fotografici più che fantastici di cui la giovane cantante di Sora è, spesso e volentieri, protagonista. È proprio per questo motivo che, data anche la delicata situazione che riversa la nostra penisola in questo ultimo periodo, Anna non ha potuto fare a meno di esprimere il proprio pensiero sull’emergenza Coronavirus. Come dicevamo precedentemente, sono stati davvero tantissimi i personaggi pubblici che lo hanno voluto fare. E le parole della Tatangelo non potevano affatto mancare. Ecco nel minimo dettaglio il messaggio social di cui parliamo:

‘In questi giorni, quando guardo fuori, mi soffermo a pensare alle cose che spesso diamo per scontate’, così inizia il messaggio da brividi che, qualche istante fa, Anna Tatangelo ha voluto condividere sul suo canale social ufficiale per quest’emergenza Coronavirus. Parole che, da come si può chiaramente comprendere, rispecchiano lo stato d’animo di tutti noi. Anche perché, ammettiamolo, ciascuno di noi spera sia soltanto un brutto sogno. ‘Purtroppo, la realtà è un’altra’, scrive ancora la cantante. È proprio per questo motivo che, anche lei, invita tutti a restare cosa. Soltanto così, infatti, possiamo dire di esserne usciti.

Con Gigi D’Alessio è finita: l’annuncio ufficiale

Si parlava da diverso tempo di una crisi, eppure soltanto poche settimane fa è arrivata l’ufficialità: Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si sono lasciati. Con un post condiviso sui loro rispettivi canali social, la coppia ha annunciato la propria separazione, ma reciproca stima.