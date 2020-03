Grande Fratello Vip, Antonella Elia si scaglia contro un concorrente: il duro commento

GF Vip, Antonella Elia si è scagliata contro uno dei concorrenti del reality: l’opinionista si è lasciata andare ad un duro commento.

È stata una delle protagoniste indiscusse di questo Grande Fratello Vip, Antonella Elia. Con la sua simpatia e sincerità, l’opinionista di Piero Chiambretti è stata, spesso e volentieri, al centro delle vicende della casa. Soprattutto, ammettiamolo, per diversi scontri avvenuti con alcuni dei suoi coinquilini. Impossibile, infatti, dimenticare i furiosi litigi con Valeria Marini. E quelli con Fernanda Lessa. Insomma, queste due mesi per la Elia non sono affatto stati semplici. Tuttavia, qualche ora fa, Antonella è stata la protagonista di un ulteriore piccolo scontro con uno dei suoi compagni di viaggio. Certo, non è successo nulla di grave. Fatto sta che la fidanzata di Pietro Delle Piane si è lasciata ad un duro commento nei confronti del gieffino. Cos’è successo e, soprattutto, di chi stiamo parlando? Ecco tutti i dettagli.

Antonella Elia si scaglia contro un concorrente al GF Vip: il commento

Abbiamo potuto conoscere il forte carattere di Antonella Elia già in diverse occasioni. Sin da L’Isola dei Famosi o la Repubblica delle Donne, la giovane opinionista di Piero Chiambretti non si è mai nascosto dietro un dito. E non l’ha fatto nemmeno al Grande Fratello Vip. Spesso e volentieri, infatti, la fidanzata di Pietro Delle Piane è stata la protagonista di intensi litigi ed accesi scambi di opinioni. L’ultimo, ad esempio, è avvenuto qualche ora fa. Quando, seduta su una poltrona in compagnia di Paola Di Benedetto, Andrea Denver e Sara Soldati, Antonella si è letteralmente scagliata contro uno dei suoi coinquilini. Certo, come dicevamo precedentemente, non è successo nulla di grave. Fatto sta che si è lasciata andare ad un duro commento nei confronti del gieffino. A chi ci riferiamo? Ad Antonio Zequila.

Stavano discorrendo di cultura, di cinema quando, ad un certo punto, Antonio Zequila ha interrogato Antonella Elia sul nome dell’attrice che interpretava il ruolo di Dorothy in un film. L’opinionista di Piero Chiambretti, però, non ricordava il nome. E così l’attore salernitano gliel’ha suggerito. Probabilmente, però, l’atteggiamento non sarà affatto piaciuto alla Elia. Che, senza troppi peli sulla lingua, si è scagliata contro di lui. ‘Dai, che p**e questa cultura forzata che vuoi far credere di avere, Antonio. Anche gli altri le sanno certe cose’, dice Antonella al suo compagno di viaggio.

La reazione della Elia all’uscita di Valeria Marini

Nel corso della diciassettesima puntata del Grande Fratello Vip, Valeria Marini ha dovuto abbandonare la casa. Sapete come ha reagito Antonella Elia? In modo davvero ‘particolare’.