Cecilia Rodriguez, brutto spavento: attimi di ‘terrore’ in piena notte

Cecilia Rodriguez, brutto spavento per la modella argentina in piena notte: stava salendo le scale ed improvvisamente…attimi di ‘terrore’.

Sono circa due settimane che Cecilia Rodriguez, insieme ad Ignazio Moser e alla sua famiglia, è a Trento. Giunti nella tenuta in campagna ancora prima del decreto ‘io resto a casa’, la coppia è letteralmente rimasta ‘bloccata’ qui. Seppure inizialmente l’argentina sia rimasta un po’ confusa da quanto le stesse accadendo in quel momento, in una recente intervista per il settimanale Gente, la sorella minore di Belen ha confessato di aver facilmente superato questo momento critico. Anche perché, al suo fianco, ha l’uomo della sua vita. Quindi, è tutto facilmente ‘superabile’. E così, da diversi giorni, entrambi non perdono occasione di poter aggiornare su tutto quanto accade durante le loro giornate. E lo ha fatto anche qualche ora fa Ignazio Moser. Quando, come raccontato in un nostro recente articolo, ha ripreso la sua fidanzata mentre perdeva le staffe contro di lui per il suo disordine. Ma non solo. Perché, qualche ora dopo, il ciclista ha mostrato delle immagini dell’argentina mentre era in preda ad un brutto spavento. Ecco di che cosa parliamo.

Cecilia Rodriguez, brutto spavento in piena notte: cosa ha combinato Ignazio

Sono soliti regalarci dei simpaticissimi siparietti social, Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser. L’ultimo risale a qualche ora fa. Quando il bel ciclista, dopo aver ripreso la sua fidanzata intenta a sistemare l’armadio e a prendere cibo dai mobili della cucina, le ha fatto prendere un gran bello spavento. Ovviamente, nulla di grave. Fatto sta che, mentre saliva molto tranquillamente le scale, la giovane sorella di Belen è stata colta dalle urla del suo fidanzato che, per scherzare, l’ha fatta letteralmente saltare dalla paura.

La reazione di Cecilia è stata davvero incredibile. Inizialmente, l’argentina si è davvero spaventata. Anche perché, parliamoci chiaro, chi è non salterebbe dalla paura in piena notte? Quindi, la reazione piena di terrore è più che giustificabile. Qualche istante dopo, presa coscienza che era un crudele scherzo del suo fidanzato, Cecilia è scoppiata a ridere.

Il gesto della madre di Ignazio che l’ha spiazzata

Nella sua recente intervista per il settimanale Gente, Cecilia Rodriguez ha confessato di avere uno splendido rapporto con la famiglia di Ignazio. Durante questa quarantena, Cecilia ha dichiarato di aver conquistato il padre del suo fidanzato con la cucina. E con la madre, invece? Qui la situazione è differente. Sulle pagine del giornale, infatti, si legge di uno splendido gesto che, in occasione delle feste di Natale, la donna in questione le ha fatto.

