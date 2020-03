GF Vip, “Mi vergogno profondamente”: arrivano le scuse in diretta, ecco cos’è successo nella casa durante la puntata tra due concorrenti.

Il Grande Fratello Vip regala, come sempre, grandi emozioni. La puntata di questa sera si è aperta con un videomessaggio di Adriana Volpe, che ha voluto salutare i suoi ex compagni di viaggio dopo essersi eliminata per un grave problema familiare. Lacrime e commozione per tutti i concorrenti, molti dei quali avevano un bellissimo rapporto con Adriana, che è stata senza alcun dubbio una grande protagonista di questa edizione del reality. Dopo un inizio carico di emozione, si è passati alle dinamiche interne della casa, che questa settimana hanno visto ancora una volta grande protagonista Antonella Elia. Ieri sera l’ex soubrette di Mike Bongiorno ha avuto l’ennesima lite con Fernanda Lessa, arrivando addirittura alle mani. Anche Antonio Zequila e Sossio Aruta hanno avuto un alterco e i toni tra loro sono diventati davvero pesanti. Insomma, gli scontri non sono mancati, e Alfonso Signorini ha voluto chiacchierare con tutti gli inquilini per ascoltare il loro punto di vista. Alla fine della discussione, sono arrivate le scuse: “Mi vergogno profondamente”, ecco chi ha pronunciato queste parole.

GF Vip, arrivano le scuse inaspettate in diretta: “Mi vergogno profondamente”, ecco cos’è successo

Anche questa settimana il Grande Fratello Vip ha regalato grandi emozioni al pubblico. Non sono mancati, come sempre, duri scontri tra alcuni concorrenti. Del resto la convivenza dura ormai da due mesi e mezzo e gli animi sono sempre più tesi. L’ultima discussione è stata quella tra Antonella Elia e Fernanda Lessa, che ieri sono arrivate addirittura alle mani. Motivo della lite, un pacco di biscotti che Fernanda ha preso dall’armadio di Antonella senza chiederle il permesso. Da questo durissimo scontro, che ha portato le due quasi alle mani, sono partiti una serie di battibecchi, uno su tutti quello tra Antonio Zequila e Sossio Aruta. Mentre l’attore ha preso le parti di Fernanda, l’ex cavaliere di Uomini e Donne si è schierato da parte dell’ex soubrette. Questa sera Alfonso ha mostrato a tutti le immagini della lite tra Antonella e Fernanda, dicendo loro che non ha gradito vedere una lite così pesante per un motivo tanto futile mentre fuori stanno succedendo cose molto gravi. Le due hanno ascoltato in silenzio le parole del conduttore e alla fine Antonella Elia è intervenuta chiedendo scusa pubblicamente per quanto accaduto: “Mi vergogno profondamente, sono dispiaciuta”, ha ripetuto più volte.

Fernanda Lessa ha fatto subito eco alle parole di Antonella: “Idem”, ha detto la showgirl brasiliana, che si è voluta scusare per i toni eccessivi utilizzati.