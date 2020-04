Dopo la sua uscita dalla casa del GF Vip, Fernanda Lessa è ritornata a parlare di Antonella Elia: ecco cosa ha dichiarato la modella brasiliana.

È stata una delle eliminate del Grande Fratello Vip, Fernanda Lessa. Ad un vero e proprio passo dalla finale, la modella brasiliana ha dovuto abbandonare la casa dinanzi allo sconcerto di tutti i suoi coinquilini. Per i suoi compagni, l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi è stata un punto di riferimento. È proprio per questo motivo che la sua eliminazione è stato un fulmine a ciel sereno. Tuttavia, a distanza di una settimana dalla sua uscita, la modella si è lasciata andare ad una lunga ed emozionante intervista per il settimanale ‘Chi’. Sulle pagine del giornale di Alfonso Signorini, l’ex concorrente non soltanto ha avuto la possibilità di ripercorrere i momenti salienti della sua esperienza, ponendo attenzione anche ai rapporti di amicizia instaurati qui, ma ha avuto l’opportunità di parlare anche di Antonella Elia. Ecco cosa ha dichiarato nel minimo dettaglio.

Fernanda Lessa dopo il GF Vip: le parole su Antonella Elia

Come raccontato in diversi nostri articoli, il rapporto che si è creato tra Antonella Elia e Fernanda Lessa all’interno della casa del Grande Fratello Vip ha vissuto numerosi alti e bassi. Per il primo periodo di convivenza, come ben sappiamo, tra le due donne sono volate parole davvero pesanti. In diverse occasioni, infatti, sono state protagoniste di accesi litigi. Fino a quando, grazie anche alla mediazione di Adriana Volpe, hanno tentato di avere un rapporto pacifico. Con il passare del tempo, però, le cose non sono andate affatto meglio. Pochi giorni prima della sua eliminazione, infatti, le due gieffine si sono nuovamente scontrate. Arrivando, addirittura, a spintonarsi. Insomma, un rapporto abbastanza ‘movimentato’. Tuttavia, a pochi giorni dalla sua uscita dalla casa, la Lessa è ritornata a parlare dell’opinionista di Piero Chiambretti. In una recente intervista per il settimanale ‘Chi’, la modella brasiliana ha, infatti, detto di pensare spesso alla sua ex coinquilina Antonella.

‘Lei ha un carattere molto simile a mia madre’, così inizia a parlare Fernanda di Antonella. E poi continua: ‘Non conosciamo vie di mezzo: o migliori amiche o nemiche’. Insomma, due caratteri praticamente diversi, eppure la brasiliana non ha affatto nascosto di voler provare ad avere un rapporto con lei. ‘L’abbraccio finale è stato bello. Si potrebbe ricominciare da qui’.