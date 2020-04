Alessandra Celentano dopo la finale di Amici: “E’ sempre un dispiacere, ma stavolta lo è ancora di più”, ecco le parole della maestra di danza su Instagram.

La diciannovesima edizione di Amici è ormai giunta al termine e ha visto il trionfo di Gaia Gozzi. Secondo Javier, che ha vinto il circuito ballo, seguito da Giulia e Nicolai. La finale del talent è stata ricca di emozioni e colpi di scena e ha tenuto compagnia al pubblico in un momento difficile per l’Italia intera a causa dell’emergenza Coronavirus. Una delle protagoniste della serata è stata senza dubbio Alessandra Celentano, che ha avuto un acceso battibecco con Maria De Filippi, scena che si è ripetuta più volte in queste puntate del serale. Le due, infatti, nonostante la loro lunga amicizia, hanno punti di vista diversi su alcune cose, e non hanno problemi a discutere anche in diretta. Dopo la puntata, la Celentano ha voluto salutare Amici con un lungo messaggio su Instagram: ecco le sue parole.

Amici, il messaggio di Alessandra Celentano dopo la finale: “E’ sempre un dispiacere, ma stavolta lo è di più”

Amici si è appena concluso e la maestra di danza Alessandra Celentano ha voluto salutare la diciannovesima edizione del talent con un lungo messaggio sui social, nel quale ha preferito non fare alcun riferimento ai battibecchi avuti con Maria De Filippi durante queste puntate del serale. L’insegnante e coreografa si è detta triste della fine di questa edizione: “E’ sempre un dispiacere, ma stavolta, vista la situazione, lo è ancora di più”, ha scritto la Celentano, facendo riferimento all’emergenza che sta attraversano l’Italia. “Speriamo di avervi regalato momenti di spensieratezza, di solito con l’arte si fa sempre centro”, continua, ringraziando poi tutta la macchina di Amici e il pubblico che ha sempre sostenuto i ragazzi nel loro percorso.

Alla fine del messaggio, poi, un augurio ai concorrenti, affinché abbiano un futuro pieno di soddisfazioni e traguardi importanti. Cosa ne pensate delle parole della Celentano?