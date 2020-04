Wanda Nara, splendido gesto per una fan infermiera: “Sarà un compleanno speciale”, l’emozionante racconto della showgirl argentina su Instagram, ecco cos’è successo nel dettaglio.

Wanda Nara è ormai amatissima dal pubblico italiano. Da quando è stata protagonista del Grande Fratello Vip nelle vesti di opinionista, la moglie di Mauro Icardi è entrata nel cuore del pubblico, che grazie a questa esperienza la conosce di più anche come persona. Durante il GF Vip, infatti, Wanda ha mostrato, oltre alla sua bellezza e ai suoi look spaziali, anche la sua simpatia e ironia nei tanti siparietti con Alfonso Signorini e Pupo, e inoltre ha dimostrato di avere un carattere forte e di dire sempre quello che pensa senza filtri, anche a costo di arrivare allo scontro. Wanda è una donna forte e poco fa ha dimostrato di avere anche un grande cuore. La showgirl, infatti, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un emozionante post, nel quale ha raccontato il bellissimo gesto che ha fatto per una sua fan infermiera: ecco cos’è successo nel dettaglio.

Wanda Nara, splendido gesto per una fan infermiera: “Ti manderò un regalo”, ecco l’emozionante racconto della showgirl

Wanda Nara ha dimostrato in più occasioni di essere una donna forte e allo stesso tempo generosa. Legatissima alla sua famiglia e innamorata del marito Mauro Icardi, la showgirl e opinionista argentina è sempre molto attiva e presente anche sui social e poco fa ha raccontato un episodio davvero emozionante che le è capitato proprio su Instagram con una fan. Wanda ha pubblicato un messaggio che le è stato inviato da un utente, il quale ha chiesto a lei e a suo marito di fare pubblicamente gli auguri per il compleanno della sua compagna, un’infermiera che in questo periodo sta lavorando in prima linea per sconfiggere l’emergenza Coronavirus. “Lei è grande fan di Mauro, sarebbe fantastico ricevere i vostri auguri per rendere speciale questo compleanno un po’ particolare”, recita il messaggio del follower di Wanda, al quale lei ha risposto nella seconda parte del suo post, facendo gli auguri all’infermiera: “Lo so che sarà un compleanno speciale. Ti ringrazio per il lavoro che state facendo e ti manderò un regalo da parte nostra che sicuramente ti farà felice”, ha scritto la Nara.

Un gesto davvero bello quello di Wanda, che ha risposto di persona al messaggio e si è impegnata a rendere speciale il compleanno di questa sua fan, ringraziandola pubblicamente per il lavoro che sta svolgendo.