In quest’ultima foto su Instagram, Belen Rodriguez si lascia immortalare in vasca da bagno: il suo sguardo è incantevole, pioggia di complimenti per lei.

Seppure si stia dedicando ad una nuova ‘attività’ in questi giorni di quarantena, Belen Rodriguez non perde mai occasione di poter incantare i suoi sostenitori con delle incantevoli fotografie. Come ben sapete, la sua photogallery social ne è pienissima. Eppure, ciascuna di essa rappresenta alla massima potenza la smisurata bellezza dell’argentina. Anche quest’ultima, condivisa qualche ora fa, è più che fantastica, pensate. C’è da dire che è uno scatto davvero semplice, minimal. Eppure, ancora una volta, tutto il fascino dell’argentina ne esce fuori brillantemente. Belen, infatti, si lascia fotografare in vasca da bagno completamente vestita, ma con uno sguardo davvero incantevole. È proprio per questo motivo che, in un batter baleno, il post è stato subissato di complimenti. Ecco tutti i dettagli.

Belen Rodriguez in vasca con uno sguardo da brividi: tutti complimenti per lei

Incantevole come sempre in questa ultima foto su Instagram, Belen Rodriguez. Come dicevamo precedentemente, pochissimi istanti fa, l’argentina ha condiviso uno scatto fotografico davvero incantevole. Certo, ne siamo totalmente abituati. Anche perché, spesso e volentieri, la giovane moglie di Stefano De Martino è solita pubblicare delle fotografie davvero spettacolari. Che, com’è giusto che sia, sottolineano sempre di più la sua eleganza e il suo fascino. Pochissime ore fa, però, la Rodriguez si è letteralmente superata. Sapete perché? Ovviamente, vi sveliamo ogni minimo dettaglio. Vi anticipiamo soltanto che si lascia immortalare in una vasca da bagno completamente vestita, ma con uno sguardo così incantevole che difficilmente può passare inosservato. Diamoci uno sguardo molto più da vicino:

Ve l’avevamo detto che era stupenda, vero? In effetti, non si può dire affatto nulla in contrario. Lo scatto, da come si può chiaramente vedere, è davvero ‘minimal’, eppure in ugual modo ha saputo catturare l’attenzione dei suoi sostenitori. Pensate, in un batter baleno, lo scatto in questione ha ricevuto più di 125 mila likes e più di 600 commenti. E, pensate, tutti sottolineano il medesimo elemento: la bellezza dell’argentina.

Questi ne sono soltanto alcuni, ve lo assicuriamo. Perché, in realtà, ce ne sono tantissimi altri di commenti che mirano a sottolineare di quanto Belen, in questo scatto, sia bellissima.

La confessione sul fidanzamento con Stefano

Si sono conosciuti all’interno degli studi di Amici, Stefano e Belen. E da quel momento non si sono più lasciati. Tuttavia, recentemente, l’argentina ha fatto una confessione davvero inedita. In una recente intervista social per il settimanale ‘Chi’, la showgirl ha ammesso di aver copiato, nei primi tempi del suo fidanzamento con il ballerino napoletano, di aver copiato Emma, ex fidanzata del suo attuale marito.