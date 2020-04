Coronavirus, il monito di Giuseppe Conte: “Non ci sono le condizioni per tornare alla normalità”, ecco le parole del Premier italiano durante la visita alla Prefettura di Milano.

Il Premier Giuseppe Conte ha tenuto ieri, domenica 26 aprile, una conferenza stampa a reti unificate per annunciare il nuovo decreto sulla Fase 2 dell’emergenza Coronavirus, quella di convivenza col virus. Il Presidente del Consiglio si è detto soddisfatto del lavoro svolto e ha spiegato i tempi e le modalità dell’allentamento delle misure restrittive che comincerà dal prossimo 4 maggio. Da lunedì prossimo, infatti, torneranno a lavoro circa 4,5 milioni di italiani grazie alla riapertura di alcuni settori professionali, inoltre sarà possibile passeggiare nei parchi e far visita ai congiunti, sempre mantenendo le distanze e indossando le mascherine. Ulteriori passi verso la normalità avverranno poi dal 18 maggio e dal 1 giugno, con la riapertura di altre attività. Conte ha spiegato anche alcuni dettagli sullo svolgimento degli esami di maturità, sottolineando che sarà pronto a ‘chiudere i rubinetti’ alle Regioni se le cose non dovessero funzionare al meglio. Oggi, nel corso di una visita alla Prefettura di Milano, il Premier ha ribadito però che la Fase 2 non deve essere un ritorno alla normalità: “Non ci sono ancora le condizioni”, ha spiegato. Ecco le sue parole nel dettaglio.

Coronavirus, il monito di Giuseppe Conte sulla Fase 2: “Non ci sono le condizioni per tornare alla normalità”

Il Premier italiano Giuseppe Conte ha visitato oggi la Prefettura di Milano, dove ha potuto incontrare il sindaco del capoluogo lombardo Giuseppe Sala e il Governatore regionale Attilio Fontana. Per la prima volta in Lombardia dall’inizio dell’emergenza, il Presidente del Consiglio ha voluto fare chiarezza su alcuni punti che riguardano la Fase 2, in partenza da prossimo 4 maggio. “La Fase 2 è quella di convivenza con il virus, non di liberazione dal virus”, ha sottolineato Conte, aggiungendo anche che “non ci sono le condizioni per tornare alla normalità”. Come ha spiegato anche nel corso della Conferenza stampa di ieri, infatti, il ritorno a lavoro di milioni di italiani potrebbe far risalire la curva dei contagi, per cui bisognerà stare molto attenti, nel corso di questa fase, a rispettare tutte le norme di sicurezza per evitare che la situazione sfugga nuovamente di mano.

“Abbiamo introdotto qualche allentamento, ma non possiamo mollare”, ha aggiunto il Premier, che ha concluso sottolineando che il Governo deve lavorare per fare le cose giuste, non per cercare il consenso, anche se questo significa a volte scontentare un gran numero di persone.