Alessia Marcuzzi, avete mai visto suo figlio Tommaso? La conduttrice ha mostrato le sue foto su Instagram nel giorno del suo compleanno: ecco i suoi auguri speciali.

Alessia Marcuzzi sta trascorrendo questo periodo di lockdown nella sua casa di Roma insieme alla sua famiglia. La conduttrice, che ultimamente ha partecipato ad Amici come giudice per sostituire Loredana Berté, è anche lei in quarantena come tutti, e sta cercando di trascorrere il suo tempo tra divertimento in casa, relax, pulizie domestiche e affetti familiari. Sempre molto presente e attiva sui social, la Marcuzzi in queste settimane sta facendo tanti video per tenere compagnia ai suoi followers, mostrando loro come trascorre il suo tempo. Non solo però, perché Alessia ha anche lanciato una ‘challenge’ in particolare alle donne che la seguono, affinché pubblichino delle foto senza trucco e senza filtri, per dimostrare che ognuno di noi gode della propria luce. ‘Io sono luce’, infatti, è l’hashtag che accompagna questi scatti, e anche la Marcuzzi ne sta pubblicando tanti in cui è completamente al naturale, in una versione acqua e sapone che non toglie nulla alla sua bellezza. L’ultima foto che ha condiviso, ha colpito tutti per l’incredibile somiglianza con sua figlia Mia, nata dall relazione con Francesco Facchinetti. Ma avete mai visto invece suo figlio Tommaso? Ecco alcune foto che la Marcuzzi ha appena pubblicato sul suo profilo Instagram.

Alessia Marcuzzi, avete mai visto suo figlio Tommaso? Ecco le foto pubblicate dalla conduttrice su Instagram

Il 29 aprile è un giorno speciale per Alessia MArcuzzi e la sua famiglia, perché è il compleanno di suo figlio Tommaso Inzaghi, nato dalla relazione tra la conduttrice e l’allenatore della Lazio Simone Inzaghi. Oggi il bel figlio della conduttrice compie 19 anni e lei ha voluto fargli degli auguri speciali, pubblicando una carrellata di sue foto su Instagram, mostrando così com’era da bambino e com’è oggi. Lo avevate mai visto? “Auguri amore mio”, scrive la Marcuzzi nella didascalia dello scatto, accompagnando le sue parole con tanti cuoricini. Un messaggio breve e semplice, ma pieno di amore da parte della conduttrice, che ha pubblicato una serie di foto di suo figlio davvero incantevoli. Impossibile non notare la somiglianza tra lei e Tommaso, che è davvero un bellissimo ragazzo.

Inutile dire che il post ha scatenato i commenti e i like da parte di followers, amici e parenti di Alessia. Tutti hanno voluto fare gli auguri a Tommaso, sottolineandone la bellezza e la somiglianza con i genitori.