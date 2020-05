Melissa Satta, incredibile cambio di look: si è mostrata proprio così

Melissa Satta, incredibile cambio di look: l’ex velina si è mostrata sui social proprio così, ecco le immagini che ha pubblicato sul suo profilo Instagram.

Melissa Satta è finalmente tornata a Milano dopo aver trascorso diverse settimane in Turchia. Suo marito Kevin Pince Boateng, infatti, gioca nel Besiktas e quando l’ex velina è andata da lui per fargli visita insieme al loro piccolo Maddox, è rimasta ‘bloccata’ in Turchia perché proprio in quei giorni in Italia è scoppiata l’emergenza Coronavirus e sono state chiuse le entrate e le uscite nel nostro Paese. In questo lungo periodo la Satta ha tenuto molta compagnia ai suoi followers con dirette quotidiane in cui si allenava in videochat con la sua personal trainer, aiutando così anche i suoi fan con gli esercizi. Ora che è riuscita a tornare a Milano insieme a suo marito e a suo figlio, Melissa ha ripreso possesso della sua casa e continua a postare foto e video che mostrano la sua quotidianità. Poco fa sul suo profilo Instagram sono apparsi degli scatti davvero imperdibili, in cui la Satta si è mostrata con un incredibile cambio di look: scopriamoli insieme!

Melissa Satta, ecco l’incredibile cambio di look: l’ex velina si è mostrata proprio così, le foto su Instagram

Melissa Satta è sempre molto attiva sui social e ogni giorno mostra ai suoi oltre 4 milioni di followers come trascorre la sua quotidianità in questo periodo di emergenza Coronavirus che la costringe a stare molto tempo in casa, come del resto è capitato a tutti. L’ex velina è insieme al marito Kevin Prince Boateng, che è tornato a Milano con lei e il loro piccolo Maddox. I due ormai sono di nuovo insieme a tutti gli effetti e sono felici. Poco fa Melissa ha pubblicato una serie di scatti davvero particolari, in cui ha mostrato cosa ha fatto in questa domenica 3 maggio. La Satta ha deciso di cambiare look e ha voluto condividere con i suoi fan il risultato. L’ex velina ha cambiato colore ai suoi capelli. Indovinate un po’ come li ha fatti? Beh, è davvero difficile immaginarlo, perché si tratta di un colore davvero inusuale. Melissa ha deciso di farli rosa e ha pubblicato le foto sui social.

‘My Pink Sunday at home’, scrive la Satta nella didascalia delle foto, che mostrano il suo nuovo shatush rosa. Inutile dire che gli scatti hanno ricevuto in poco tempo tantissimi like e complimenti da parte dei fan dell’ex velina, che la trovano bellissima anche così.