Ve lo ricordate com’era il grande Amadeus da giovane? Pochissime ore fa, è spuntato lo scatto inedito di Fiorello: i dettagli.

Il successo di Amadeus, parliamoci chiaro, è davvero smisurato. Nonostante un periodo ‘buio’ della sua carriera, il conduttore televisivo è riuscito a rifarsi davvero alla grande. Non soltanto grazie alle sue celeberrime conduzioni de Reazione a Catena, game show della Rai che va in onda in estate, e i Soliti Ignoti, ma anche grazie alla sua recente edizione del Festival di Sanremo. Per la prima volta in assoluto sul palco dell’Ariston, il conduttore televisivo ha saputo ampiamente essere padrone della situazione. Non è un caso se, come sapete, gli ascolti televisivi registrati lo hanno testimoniato alla grande. Ecco, ma ve lo ricordate com’era da giovane? L’inizio della sua carriera, lo sappiamo, risale a tanti anni fa. Ma com’era? Ecco, a svelare ogni cosa è stato il suo caro amico Fiorello. Che, pochissime ore fa, ha condiviso sul suo canale social ufficiale uno scatto davvero inedito di Amadeus.

Amadeus da giovane, lo scatto inedito su Instagram di Fiorello

Tra Amadeus e Fiorello, lo sappiamo, esiste uno splendido rapporto d’amicizia. Testimoniato non soltanto dall’eccellente conduzione della settantesima edizione del Festival di Sanremo, ma anche da una recente diretta che, sui rispettivi canali social, i due celeberrimi conduttori televisivi hanno regalato ai loro followers. Il loro rapporto, pensate, risale a tantissimi anni fa. Quando entrambi hanno iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. Ecco, proprio a tal proposito: vi ricordate com’era Amadeus da giovane? No? Tranquilli, ci ha pensato Fiorello! Sul suo Instagram, il conduttore siciliano ha condiviso uno scatto davvero inedito del suo fedele compagno. Diamoci uno sguardo insieme molto più da vicino.

Non sappiamo esattamente quanti anni avesse Amadeus in questa foto, fatto sta che si vede ad occhio nudo che lo scatto risale a diverso tempo fa. Ecco, ma voi ve lo ricordavate? Una cosa, però, c’è da ammetterla: non è affatto cambiato! La sua solarità e simpatia, da come si può chiaramente vedere, è rimasta completamente invariata.

I suoi prossimi progetti televisivi

A causa dell’emergenza Coronavirus, Amadeus ha dovuto interrompere le registrazione delle nuove puntate de I Soliti Ignoti, ma quali sono i suoi prossimi progetti lavorativi. Come raccontato in un nostro recente articolo, oltre alla seconda sua conduzione del Festival di Sanremo che, come dichiarato dal diretto interessato, consiste nella prima dopo il Covid-19, a Luglio il conduttore televisivo sarà impegnato all’inaugurazione del Ponte Morandi di Genova. Insomma, si prospetta un anno davvero impegnativo per Amadeus, no?

