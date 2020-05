Fedez, la romantica sorpresa per il compleanno di Chiara Ferragni: l’influencer rimane senza parole, ecco cosa ha organizzato per lei suo marito, le foto su Instagram sono imperdibili.

Fedez e Chiara Ferragni hanno trascorso questo periodo di ‘lockdown’ insieme nella loro splendida casa di Milano, e proprio lì, ieri sera, hanno festeggiato il compleanno della famosa influencer, che ha compiuto 33 anni. Una serata magica, tutta organizzata dal rapper, che ha voluto fare una splendida sorpresa a sua moglie. I due formano davvero una bellissima coppia e in questi mesi sono stati protagonisti di numerose azioni benefiche per l’emergenza Coronavirus, prima con una significativa raccolta fondi che ha permesso la costruzione di un nuovo reparto di Terapia Intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano, poi aderendo all‘iniziativa organizzata dal comune di Milano per aiutare le famiglie in difficoltà. Oltre ad aver fatto tanta beneficenza, però, i ‘Ferragnez’ hanno anche tenuto compagnia ai loro milioni di followers chiusi in casa per il ‘lockdown’, pubblicando ogni giorno video imperdibili di siparietti di coppia o di loro momenti di vita quotidiana. Tante le gag divertenti della coppia, che è famosa per essere dotata di particolare autoironia, caratteristica molto amata dai fan. In occasione del compleanno di Chiara, Fedez le ha fatto degli auguri decisamente ‘particolari’ sui social, prendendola amorevolemente in giro, ma poi le ha organizzato una sorpresa super romantica, che lei ha condiviso sul suo profilo Instagram: scopriamo insieme di cosa si tratta!

Fedez, sorpresa super romantica a Chiara per il suo compleanno: ecco cosa le ha organizzato il rapper

Fedez e Chiara Ferragni hanno rascorso insieme il compleanno dell’influencer, che ieri ha compiuto 33 anni. Il rapper ama prendere in giro sua moglie, ma allo stesso tempo sa anche essere molto romantico. Sul profilo Instagram di Chiara poco fa sono apparsi una serie di scatti che mostrano la splendida sorpresa che le ha organizzato suo marito. non potendo uscire di casa, vista la situazione ancora difficile a causa dell’emergenza Coronavirus, il rapper ha organizzato una cena super romantica sul terrazzo del loro mega appartamento milanese. Fedez ha riempito il terrazzo di fiori e ha cosparso il pavimento di petali e candele, creando un vero e proprio percorso fino alla tavola imbandita di tante leccornie. Insieme alla coppia, come si vede nelle foto, anche il piccolo Leone.

“Mio marito ha organizzato la più romantica cena di sempre. Che compleanno!”, ha scritto Chiara nella didascalia del suo post, mostrando di essere rimasta praticamente a bocca aperta davanti alla meravigliosa sorpresa che Fedez le ha preparato.