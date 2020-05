Pochissime ore fa, Giulia De Lellis ha annunciato a sorpresa un nuovo progetto a cui ha preso parte e di cui è entusiasta: ecco di che cosa si tratta.

È irrefrenabile, Giulia De Lellis. Nonostante lo splendido annuncio fatto qualche ora fa sul suo canale social ufficiale di cui, tra l’altro, vi abbiamo già abbondantemente parlato, pochissimo istanti fa, l’influencer romana ne ha fatto davvero clamoroso. Sappiamo che da quando è uscita dallo studio di Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice di Andrea Damante ha cavalcato l’onda del successo. Tanto che, ancora adesso, la romana detiene un seguito davvero clamoroso. Insomma, Giulia è una vera e propria certezza. Ed è per questo motivo che ciascuna azienda che si rispetti decide di puntare su di lei. Ecco. È proprio questo che è capitato anche pochissimo tempo. Su Instagram, la De Lellis ha voluto annunciare uno splendido progetto a cui ha preso parte e di cui è estremamente entusiasta. Motivo per cui, com’è giusto che sia, non ha potuto fare a meno di condividerlo con i suoi numerosi sostenitori. Di che cosa parliamo? Scopriamolo insieme.

Giulia De Lellis, nuovo progetto in arrivo: l’annuncio a sorpresa

Com’è solita fare, anche pochissime ore fa, Giulia De Lellis ha voluto condividere uno splendido annuncio a sorpresa ai suoi sostenitori. Sappiamo che l’influencer romana è solita comunicare ed interagire con i suoi followers. Spesso e volentieri, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne rende partecipi i suoi fans di tutto quanto le accade. A partire, quindi, da ciò che le succede nella vita quotidiana e lavorativa. Ecco. Proprio a tal proposito, pochissimi istanti fa, la bellissima fidanzata di Andrea Damante ha annunciato un nuovo progetto a cui ha preso parte. ‘Entusiasta di questo progetto’, ha scritto Giulia De Lellis a corredo di questo scatto in cui ha annunciato questa splendida novità.

Da come si può chiaramente leggere dalle sue parole scritte a corredo di questo scatto, Giulia De Lellis è stata scelta come Ambassador di questa famosa e richiestissima marca di cellulari.

Il ritorno di fiamma con Andrea Damante

Sono passati diversi mesi da quando, ancora prima della loro ufficializzazione, erano apparsi diversi indizi che facevano presagire che tra Giulia De Lellis ed Andrea Damante fosse ritornato il sereno. Ecco. Qualche settimana fa, è arrivata la conferma. L’ex tronista di Uomini e Donne, tramite un inedito video che li ritraeva durante un allenamento, ha voluto rendere ufficiale il loro ritorno di fiamma. È da quel momento, perciò, che non perdono mai occasione di poter condividere i loro momenti più speciali ed incredibili con i loro fan.