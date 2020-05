Uomini e Donne, sembrerebbe che nella prossima puntata ci sia un ospite davvero speciale: ecco l’annuncio che riguarda le anticipazioni.

Continua la messa in onda di Uomini e Donne e, com’è giusto che sia, continuano anche le sue registrazioni. In attesa di scoprire chi sia veramente L’Alchimista e, soprattutto, come proseguirà la conoscenza tra il ventiseienne Nicola Vivarelli e Gemma Galgani, Maria De Filippi e company continuano a registrare sempre di più nuove puntate. In quella che vedremo nei prossimi giorni, ad esempio, sembrerebbe che sia in arrivo un ospite davvero speciale. A rivelarlo è stato il diretto interessato. Che, tramite il canale social ufficiale, ha voluto condividere una sua strepitosa foto negli studi del dating show di Canale 5. Ecco, ma di chi parliamo esattamente? Siete proprio curiosi di conoscerlo? Scopriamo insieme ogni minima cosa.

Uomini e Donne, previsto un ospite davvero speciale: di chi si tratta

Per la prossima puntata di Uomini e Donne, vi anticipiamo, è previsto un ospite davvero speciale. Stando a quanto annunciato dal diretto interessato sul suo canale social ufficiale, sembrerebbe che al soggetto in questione, molto presto, lo vedremo nel dating show di Canale 5. A rivelarlo, come dicevamo precedentemente, è stato lui stesso in prima persona. Ma di chi parliamo esattamente? Scopriamolo insieme.

Ebbene si. Sembrerebbe che proprio Federico Fashion Style sia l’ospite tanto atteso di una delle prossime puntate di Uomini e Donne. Ovviamente, ci teniamo a specificare, non sappiamo in quale veste il Parrucchiere dei Vip sia giunto negli studi di Cinecittà. Se, quindi, come ‘giudice’ del ‘parrucco’ della prossima sfilate di tutte le dame del parterre oppure per qualsiasi altro motivo. Fatto sta che, in un batter baleno, il suo annuncio su Instagram è stato accolto in modo più che positivo da tutti i suoi followers. Pensate, appena appresa la notizia, il suo pubblico non ha potuto fare a meno di esprimere tutta la sua contentezza per questa fantastica notizia.