A pochi mesi dall’inizio del GF Vip 5, sono stati svelati due probabili nomi dei concorrenti: ecco la clamorosa indiscrezione di qualche ora fa.

È terminato da poco più di un paio di mesi la quarta edizione, eppure tutti noi non vediamo l’ora dell’inizio del Grande Fratello Vip 5. Appurato che a settembre prossimo Alfonso Signorini sarà al timone di un edizione davvero imperdibile. Il successo dei mesi scorsi è stato davvero incredibile. È proprio per questo motivo che l’azienda Mediaset ha optato per una nuova a distanza di pochi mesi. Mancano pochissimi mesi, quindi. Eppure, stando a quanto rivelato da Alfonso Signorini in una recente diretta social con Simona Ventura, sono tutti a lavoro. È proprio per questo motivo che, seconda una clamorosa indiscrezione, sembrerebbero essere stati svelati i nomi di due probabili concorrenti. Ovviamente, ci teniamo a sottolineare, fino a questo momento non c’è ancora nulla di certo. Si parla, infatti, di indiscrezioni, di voci di corridoio. Ecco, ma di chi parliamo esattamente? Vi sveleremo, com’è solito nostro fare, ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, sono due figure dello spettacolo molto amate e, soprattutto, molto conosciute.

GF Vip 5, svelati i nomi di due probabili concorrenti: di chi si tratta

Seppure manchino diversi mesi al Grande Fratello Vip 5, non si fa altro che parlare del suo inizio. Appurato che al timone, per la seconda volta consecutiva, ci sarà Alfonso Signorini e che sarà coadiuvato da Pupo e, molto probabilmente, da Giulia De Lellis, chi saranno i partecipanti di questa edizione? Beh, al momento, è ancora tutto incerto. Fatto sta che, pochissime ore fa, 361Magazine ha lanciato una clamorosa indiscrezione. Stando a quanto si apprende dal sito, sembrerebbe che siano in lizza due nomi di probabili concorrenti davvero molto conosciuti. Ecco, ma di chi parliamo esattamente? Come dicevamo precedentemente, si tratta di due personaggi televisivi molto conosciuti e, soprattutto, molto amati. Ma siete curiosi di conoscere tutti gli altri dettagli? Scopriamolo insieme.

Ebbene si. Stando a quanto si apprende dal sito 361 Magazine, sembrerebbe che Cristina Buccino, insieme a sua sorella, e Michela Quattrociocche siano i nomi delle due probabili concorrenti che sono in lizza per il Grande Fratello Vip. Nel caso della showgirl calabrese, lo sappiamo, non si tratterebbe affatto di una partecipazione inedita ai reality. Anni fa, infatti, l’ex compagna del figlio di Gigi D’Alessio ha partecipato a L’Isola dei Famosi. Mentre per l’attrice romana, la situazione è differente. Se la notizia fosse reale, infatti, si tratterebbe di un vero e proprio ritorno in tv dopo la separazione con suo marito Alberto Aquilani.