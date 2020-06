Il settimanale ‘Chi’ ha svelato un clamoroso retroscena sulla storia d’amore tra Alessia Marcuzzi e suo marito Paolo Marconi Calabresi: la conferma

Stanno facendo tanto parlare di loro in questo ultimo periodo, Alessia Marcuzzi e suo marito Paolo. Come riportato da una clamorosa indiscrezione lanciata da Dagospia qualche settimana fa, sembrava che il loro matrimonio fosse giunto al capolinea. Ebbene si. Dopo ben sei anni dalle loro nozze, sembrava che tra la conduttrice televisiva e il suo consorte fosse definitivamente finita. E, invece, come Vanity Fair ed il settimanale Oggi avevano immediatamente informato, sembrava che queste voci non fossero affatto reali. Tra l’altro, a ‘sedare’ le indiscrezioni era stata la diretta interessata. Che, in una delle sue Instagram Stories, aveva ripreso suo marito in compagnia della piccola Mia. Tuttavia, a distanza di qualche giorno, a ritornare sull’argomento è stato il settimanale ‘Chi’. Che, nel suo recente numero, ha pubblicato un clamoroso retroscena sulla coppia. Ecco di che cosa parliamo.

Alessia Marcuzzi e Paolo, svelato un clamoroso retroscena: cosa è successo

Sono passati diversi giorni da quando Roberto D’Agostino, sul suo Dagospia, ha lanciato una vera e propria bomba di gossip. Stando a quanto si apprendeva dal sito, sembrava che la storia d’amore tra Alessia Marcuzzi e Paolo Marconi Calabresi fosse giunta al termine dopo ben sei anni di matrimonio. Beh, cosa sappiamo al riguardo? Purtroppo, poco o nulla. I diretti interessati, a parte quella brevissima Instagram Stories della conduttrice televisiva, non sono affatto intervenuti a tal proposito. Per questo motivo, la domanda sorge più che spontanea: cosa sta realmente accadendo? A svelare qualche dettaglio in più è stato il settimanale ‘Chi’. Scopriamo in ogni minimo dettaglio il clamoroso retroscena svelato dal giornale diretto da Alfonso Signorini.

Stando a quanto si apprende dal settimanale ‘Chi’, sembrerebbe che tra Alessia Marcuzzi e Paolo Marconi Calabresi non ci sia alcuna crisi. Ma non è affatto finita qui. Perché oltre a rassicurare i fan della coppia, il giornale diretto da Alfonso Signorini ha fatto molto di più. Ed, in particolare, ha svelato un clamoroso retroscena sulla coppia. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che l’aitante Marconi Calabresi sia solito andare a dormire in un’altra casa. Perché? Sembrerebbe che in casa Marcuzzi stiano facendo dei lavori e che, per questo motivo, Paolo abbia deciso di andare, soltanto la sera, in un’altra dimora.

Quando partirà Temptation Island Vip?

Ovviamente, la data non è stata ancora specificata. Tuttavia, come raccontato anche in un nostro recente articolo, sembrerebbe che, per la seconda edizione del reality sotto la conduzione di Alessia Marcuzzi, non dovremmo aspettare ancora molto tempo.

Per ulteriori news su Alessia Marcuzzi –> clicca qui