Alex Zanardi, arriva il nuovo bollettino ufficiale dell’ospedale in cui è ricoverato: “L’intervento si è appena concluso”, ecco le condizioni del pilota dopo il gravissimo incidente di questo pomeriggio.

Il pilota di handbike Alex Zanardi, quattro volte oro nei campionati paralimpici, è stato coinvolto nel pomeriggio in un terribile incidente durante una tappa della staffetta di Obiettivo Tricolore nel senese. L’ex pilota di Cart e Formula 1 è stato travolto da un camion dopo aver effettuato una manovra azzardata in curva, così come raccontato anche dal ct della Nazionale di Paraciclismo, Mario Valentini, ed è finito nella corsia opposta, venendo così investito da un camion che stava transitando: “L’autocarro si è spostato di un metro, ma l’ha preso uguale. Alex si è girato due o tre volte, il casco gli è saltato”, ha detto l’allenatore in un intervento a Radio Capital. Assistito da sua moglie Daniela, Zanardi è stato soccorso in elicottero e trasportato al Policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena, dove i medici lo hanno trovato in condizioni gravissime a causa del forte trauma cranico subito, così come recita il primo bollettino ufficiale diffuso dall’ospedale, che ora ha reso note le condizioni del pilota dopo l’intervento subito: ecco il nuovo bollettino.

Alex Zanardi, nuovo bollettino ufficiale dell’ospedale: “L’intervento si è concluso”, ecco le condizioni del pilota

Alex Zanardi si trova ricoverato al Policlinico di Siena dopo essere stato vittima di un terribile incidente durante una staffetta in handbike. Il pilota e campione paralimpico sta lottando tra la vita e la morte a causa del forte trauma cranico riportato a seguito dell’impatto con l’autocarro che l’ha investito. Nel primo bollettino ufficiale diffuso dall’ospedale si leggeva, infatti, che le sue condizioni erano gravissime e che i medici lo stavano sottoponendo a un delicato intervento di neurochirurgia. Pochi minuti fa, però, sono arrivati nuovi aggiornamenti da parte del Policlinico, che ha diffuso un nuovo bollettino sulle condizioni del pilota: “La Direzione Sanitaria dell’Aou Senese informa che l’intervento neurochirurgico e maxillo-facciale a cui è stato sottoposto l’atleta è iniziato intorno alle 19 e si è concluso poco prima delle 22. Il paziente è stato trasferito in terapia intensiva , in progonosi riservata. Le sue condizioni di salute sono gravissime”. Le notizie che arrivano dall’ospedale sono chiare: Alex Zanardi ha superato l’intervento, ma sta ancora lottando tra la vita e la morte.

Intanto il web si è stretto intorno a Zanardi e alla sua famiglia, con tantissimi messaggi di affetto e sostegno che augurano al campione di superare anche questa nuova, difficilissima, sfida.