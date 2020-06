Alena Seredova, la decisione subito dopo il parto: l’annuncio su Instagram

A poche settimane dal parto, Alena Seredova ha comunicato ai suoi sostenitori un’importante decisione: ecco di che cosa parliamo.

Sempre attivissima sul suo canale social ufficiale, Alena Seredova non perde mai occasione di poter aggiornare i suoi sostenitori di tutto quanto le accade. Lo ha fatto nei mesi scorsi. Quando, incinta della sua terza bambina, la modella di origine ceche ha, spesso e volentieri, condiviso delle sensazionali immagini con il pancione bello in vista. Oppure, quando, appena nata la sua piccola Vivienne Charlotte, non ha potuto fare a meno di condividerlo la sua gioia con tutti i suoi sostenitori. E lo ha ribadito qualche ora fa. Proprio tramite un post condiviso sul suo canale Instagram, la bellissima Seredova ha comunicato a tutti i suoi fan una decisione presa a poche settimane di distanza dal suo terzo parto. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Scopriamolo insieme!

Alena Seredova, la decisione presa a poche settimane del parto: l’annuncio

Come dicevamo precedentemente quindi, Alena Seredova è sempre solita intrattenere e comunicare con tutti i suoi followers attraverso il suo canale social ufficiale. E lo ha fatto anche pochissime ore fa. Quando, a poche settimane dal suo terzo parto e, quindi, dalla nascita della sua piccola Vivienne Charlotte, la modella di origine ceche non ha potuto fare a meno di aggiornare tutti i suoi sostenitori di un’importante decisione. Racconta davvero di tutto, la bellissima Seredova: a partire, quindi, da incredibili e stupefacenti scatti fotografici, fino a veri e propri racconti da brividi. È proprio per questo motivo che non ha potuto affatto fare a meno di aggiornare di questa importante comunicazione. Ecco, di che cosa parliamo.

Ebbene si. A meno di un mese di distanza dalla nascita della piccola Vivienne Charlotte, Alena Seredova, in compagnia del suo compagno Alessandro Nasi e i suoi due figli, nati dalla precedente relazioni con Gianluigi Buffon, hanno deciso di trasferirsi. Non sappiamo dove abbiano deciso di andare, fatto sta che, a poche settimane dal terzo parto, ammettiamolo, è una decisione davvero importante.