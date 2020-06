Diletta Leotta, drastico cambio di look: così non l’avevate mai vista prima

Pochissime ore fa, Diletta Leotta ha mostrato il suo drastico cambio di look a tutti i suoi sostenitori: così non l’avevate mai vista prima d’ora.

È una delle conduttrici televisive più amate ed apprezzate delle televisione italiana, Diletta Leotta. Che, se da una parte decanta di un successo ‘lavorativo’ più unico che raro, altrettanto strepitoso è quello, invece, riscosso su Instagram. Sempre molto attiva sul suo canale social ufficiale, la giovanissima siciliana è sempre solita aggiornare i suoi sostenitori di tutto quanto le accade. Lo ha fatto anche pochissime ore fa. Quando, durante la serata di ieri, la bellissima compagna di Daniele Toretto ha voluto mostrare il suo nuovo e drastico cambio di look. Sin dagli esordi della sua strepitosa carriera, Diletta ha mostrato i suoi capelli biondi, lo sappiamo. Ecco, ma sapete cosa ha deciso di combinare? Non vi anticipiamo nulla! Vi diciamo soltanto che proprio così non l’avevamo mai vista prima d’ora. Bando alle ciance, però! Diamoci uno sguardo molto più da vicino.

Diletta Leotta, cambio look improvviso: come si è mostrata su Instagram

Già nel corso della quarantena causata dall’emergenza Coronavirus, Diletta Leotta aveva deciso di ‘rivoluzionare’ i suoi capelli. In quel periodo, lo sappiamo, tutti i parrucchieri erano chiusi. E così la giovanissima conduttrice sportiva aveva deciso di apportare delle piccole modifiche alla sua chioma in maniera del tutto autonoma. Risultato? Beh, pessimo! Tramite diverse Instagram Stories, la siciliana si era mostrata letteralmente disperata per il risultato ottenuto. A distanza di qualche mese, però, la giovane compagna di Daniele Toretto ha deciso seriamente di rivoluzionare il suo look. Apportandovi, quindi, un cambio per niente ‘scontato’. Ecco, siete proprio curiosi di sapere cosa ha combinato la bella Diletta? Diamoci uno sguardo insieme.

Ebbene si. È proprio l’allungamento che, pochissime ore fa, Diletta Leotta ha deciso di applicare ai suoi capelli. Un cambio di look, ammettiamolo, del tutto drastico, ma che è davvero strepitoso. Nonostante, infatti, non l’abbiamo mai vista con i capelli lunghi, possiamo dire che, ancora una volta, la giovane siciliana ha dimostrato ed evidenziato la sua bellezza.

Il grave furto di qualche settimana fa

Come raccontato in un nostro recentissimo articolo, pochissime settimane fa, Diletta Leotta è stata protagonista di un grave furto. Stando a quanto trapelato sul web, sembrerebbe che alcuni ladri siano entrati presso la sua abitazione milanese. E le abbiano provocato dei grossi danni. Non sappiamo esattamente l’ammontare del furto perché, sebbene inizialmente si fosse parlato di un valore più che inestimabile, la giovanissima siciliana ha voluto dire chiaramente la sua opinione al riguardo.