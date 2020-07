Belen Rodriguez e Stefano De Martino divisi anche in tv: la notizia è appena arrivata, ecco di cosa si tratta.

La notizia della loro nuova rottura è arrivata come una doccia fredda per i fan. Parliamo di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, che dopo essere tornati insieme agli inizi del 2019, si sono nuovamente separati. I motivi reali della crisi di coppia non sono stati resi noti, anche se le ipotesi e le indiscrezioni sull’argomento spuntano di giorno in giorno. L’ultima, clamorosa, voce riguarda un presunto tradimento di Stefano, che avrebbe avuto una relazione clandestina con Alessia Marcuzzi. Voce che il conduttore di Made in Sud ha smentito immediatamente. Nel frattempo, Belen prosegue con la sua vita e i due sembrano sempre più distanti. Anche nel piccolo schermo! Proprio così, perché la coppia sarebbe dovuta tornare insieme in tv al timone del Festival di Castrocaro, come lo scorso anno. Ma, secondo Dagospia, non andrà così. Ecco cosa è emerso.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino divisi anche in tv: l’argentina non sarà a Castrocaro

Il Festival di Castrocaro tornerà in onda anche questa estate, nello specifico il 27 agosto. Ma chi si aspettava di rivedere insieme Belen e Stefano almeno in tv, resterà deluso. Secondo quanto anticipa Dagospia, lo show sarà affidato al solo De Martino. Attualmente in onda con Made in Sud, su Rai Due, il napoletano dovrebbe condurre per il secondo anno consecutivo la manifestazione canora, dove l’anno scorso è stato affiancato dalla moglie. Ma non è tutto: a quanto pare, De Martino è super corteggiato anche da Mara Venier, che lo vorrebbe con le nella prossima edizione di Domenica In.

Ma cosa ne sarà di Belen? Niente paura. Nonostante non sarà a Castrocaro, la bellissima argentina è stata confermata per la nuova edizione di Tu si que vales. Inoltre, la Rodriguez è super attiva anche sui social, in particolare su Instagram, dove condivide foto e video delle sue giornate. Cosa aspettate a seguirla? Non ve ne pentirete!