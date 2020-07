Diletta Leotta, coda e look da allenamento: lo scatto in terrazza incanta Instagram, ecco cosa ha appena pubblicato la conduttrice, boom di like e commenti per lei.

Diletta Leotta è senza alcun dubbio una delle donne più belle in circolazione. La conduttrice sportiva, nonché speaker radiofonica, ha un seguito incredibile, in tv come sui social. E lo dimostrano gli oltre 6 milioni e mezzo di persone che seguono il suo profilo Instagram. Diletta, infatti, è molto attiva sui social e condivide diversi momenti del suo quotidiano con i fan, pubblicando scatti che la ritraggono al lavoro o a casa in modalità smart working. Non mancano anche foto e siparietti di coppia con il fidanzato Daniele Toretto, del quale sembra davvero innamoratissima. Spesso la Leotta pubblica anche scatti da urlo, che mettono in evidenza il suo fisico scultoreo e le sue curve esplosive, facendo impazzire i fan. Poco fa, ad esempio, ha condiviso un nuovo post, in cui è in terrazza con un look da allenamento. Lo scatto ha letteralmente incantato Instagram, scopriamolo insieme!

Diletta Leotta, coda e look da allenamento: lo scatto in terrazza è incantevole, fan in delirio per la conduttrice

Diletta Leotta sa sempre come far girare la testa ai suoi tantissimi fan. La conduttrice è super apprezzata per il suo lavoro, ma anche per la sua incredibile bellezza e il suo fisico mozzafiato, che spesso mostra anche sui social. Sempre molto presente e attiva su Instagram, Diletta condivide pensieri ed emozioni con i suoi followers attraverso gli scatti che la ritraggono nel suo quotidiano, tra lavoro, allenamenti e vita di coppia. Poco fa, ad esempio, la conduttrice e speaker radiofonica ha condiviso unoa foto in cui è in terrazza a godersi il tramonto. Diletta indossa un completino da allenamento, con mini top e pantaloncini super aderenti. Un look che mette ben in evidenza il suo fisico da capogiro e le sue forme esplosive. Non solo però, perché ad attirare l’attenzione dei followers della Leotta c’è anche la sua acconciatura, caratterizzata da una coda alta e il resto dei capelli sciolti lungo la schiena. “Anche questo allenamento è andato, godiamoci questo tramonto e un po’ di relax”, scrive Diletta nella didascalia del suo post.

Inutile dire che la foto della Leotta ha scatenato in poco tempo i suoi fan, che hanno subito invaso il post con like e commenti, incantati dal fascino e dalla bellezza della conduttrice.