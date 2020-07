Federica Pellegrini, spunta lo scatto del passato: com’era a sedici anni

Pochissime ore fa, Federica Pellegrini ha voluto condividere con i suoi sostenitori un inedito scatto del passato: com’era la campionessa a sedici anni.

Sempre molto attiva sul suo canale Instagram ufficiale, Federica Pellegrini decanta di un profilo social davvero da invidiare. Con un numero di followers che, badate bene, conta più di un milione, la campionessa di nuoto non perde mai occasione di poter comunicare ed interagire con loro. Lo ha fatto anche pochissime ore fa, sapete? Ebbene si. Risale proprio a pochissimo tempo fa un inedito scatto che la bellissima Pellegrini. Siamo soliti ammirarla in tutta la sua bellezza, è vero. Eppure, questa volta, Federica Pellegrini si è letteralmente superata. Sapete perché? Semplice! La campionessa di nuoto, infatti, ha voluto condividere uno scatto del passato. E, per essere più precisi, di quando aveva soltanto 16 anni. Siete curiosi di saperne di più? Diamoci uno sguardo molto più da vicino insieme.

Federica Pellegrini, lo scatto del passato dei suoi 16 anni: com’era e com’è

Soltanto pochissimo tempo, come raccontato in un nostro recentissimo articolo, Federica Pellegrini aveva lasciato tutti i suoi sostenitori completamente senza parole per aver mostrato uno scatto di sé di quando era soltanto una bambina. Pochissime ore fa, però, lo ha rifatto. Tramite il suo canale social ufficiale, la bellissima campionessa di nuoto ha mostrato uno scatto inedito del suo passato. Di che cosa parliamo? Semplice: della sua adolescenza. Come dicevamo precedentemente, la giovane Pellegrini è sempre molto solita condividere ed interagire con i suoi sostenitori. È proprio per questo motivo che una foto del genere non poteva affatto tenersela con sé. Anche perché, parliamoci chiaro, così come all’epoca, ancora adesso la nuotatrice decanta di un fascino davvero irresistibile. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente?

Ebbene si. In questa foto, come specificato anche dalla diretta interessata a corredo dello scatto in questione, Federica Pellegrini aveva soltanto sedici anni, eppure aveva già le idee molto chiare. Seppure, come rivelato dalla diretta interessata, i suoi genitori l’abbiano ‘abbligata’ ad iscriversi a nuoto, la giovanissima ha sempre mostrato una vera e propria attitudine per la piscina.