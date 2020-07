Mentre è in giro per la città, Anna Tatangelo becca i paparazzi per strada e la sua reazione è davvero incredibile: episodio imperdibile su Instagram.

Reduce dal grandissimo successo di ‘Guapo’, il suo singolo musicale che sancisce ed inaugura un nuovo progetto lavorativo, nel pomeriggio di ieri, Anna Tatangelo ha deciso di dedicare un po’ di tempo per sé. Non sappiamo esattamente a cosa si sia dedicata pochissime ore fa, fatto sta che, come mostrato dalla diretta interessata sul suo canale social ufficiale, ha pensato bene di trascorrere un po’ di ore lontana dalla sala discografica e, soprattutto, in ottima compagnia. Fin qui tutto bene, potremmo dire. Se non fosse che, come mostrato dalla giovanissima cantante di Sora, nel mentre camminava per strada, la Tatangelo si è resa conto di essere ‘bersaglio’ dei paparazzi. Certo, è uno dei personaggi dello spettacolo più influenti e più seguiti, c’è da ammetterlo. Quindi, è più che normale che i fotografi cerchino di carpire più informazioni possibili su di lei. Tuttavia, la reazione della bella Anna appena avvistati i paparazzi è davvero incredibile. Siete curiosi di sapere cosa è successo? E, soprattutto, come ha reagito la cantante? Scopriamolo insieme.

Anna Tatangelo ‘becca’ i paparazzi per strada: la sua reazione è imperdibile

Così come era accaduto pochissimi mesi fa quando, dopo diverse voci di corridoio, Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio hanno ufficializzato la loro rottura, anche pochissime ore fa, la giovane cantante di Sora ha beccato i paparazzi per strada. Come dicevamo precedentemente, l’ex compagna del cantante napoletano stava passeggiando per le vie delle sua città quando, improvvisamente, si è resa conto di essere ‘accerchiata’ dai fotografi. Uno davanti e uno alle sue spalle, la giovane Tatangelo non ha potuto fare a meno di riprenderli a sua volta. ‘Si può andare in giro così?’, ha detto Anna mentre riprendeva cosa stava accadendo dinanzi ai suoi piedi. E poi ha continuato: ‘Ci sentiamo leggermente osservate’, indicando i fotografi che, invece, si trovavano al marciapiede opposto al suo.

‘Il bello è ad una certa fanno anche i vaghi’, ha continuato a dire Anna Tatangelo nel mentre riprendeva tutti i paparazzi che le stavano intorno. Insomma, un vero e proprio episodio imperdibile. E che, come è suo solito fare, la cantante non ha potuto fare a meno di condividere con i suoi sostenitori.

La cantante ha un nuovo fidanzato?

Non sappiamo cosa stia accadendo nella sua vita sentimentale, fatto sta che, secondo Diva e Donna, Anna Tatangelo abbia un nuovo fidanzato. Ovviamente, è un’indiscrezione. E come tale deve essere preso con le pinze. Anche perché, ci teniamo a sottolinearlo, fino a questo momento, la cantante non ha proferito parole. Se così fosse, però, sarebbe una gran bella notizia, no?

