Belen Rodriguez ‘baciata’ dal tramonto: mini abito bianco e profilo perfetto, pioggia di complimenti per lo scatto che la conduttrice ha appena pubblicato su Instagram.

Belen Rodriguez è una delle donne più belle e amate del mondo dello spettacolo. La sua carriera e la sua vita privata sono costantemente sotto i riflettori e il suo successo non è mai calato da diversi anni a questa parte. Molto seguita anche sui social, aggiorna costantemente il suo profilo Instagram da oltre 9 milioni e mezzo di followers, pubblicando foto e video del suo lavoro e della sua vita quotidiana. Nell’ultimo periodo la sua vita sentimentale è stata super chiacchierata, a causa della separazione da Stefano De Martino e dei tanti gossip che sono circolati in merito alla presunta relazione tra l’ex ballerino e Alessia Marcuzzi, notizia poi smentita dai diretti interessati. Anche Belen è finita sulla copertina del settimanale ‘Chi’ mentre baciava l’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi, con cui ha trascorso un weeek end a tra Capri e Napoli. In questi giorni, invece, la conduttrice è in vacanza con il piccolo Santiago e alcuni amici e poco fa ha pubblicato uno scatto che la ritrae al mare, baciata dal tramonto. La foto mostra il suo profilo perfetto e ha scatenato i like e i commenti dei suoi fan: scopriamola insieme!

Belen Rodriguez baciata dal tramonto: mini abito bianco e profilo perfetto, pioggia di like e complimenti per la conduttrice

Belen Rodriguez è una conduttrice di successo, ma è anche una donna bellissima, che da anni fa girare la testa ai suoi fan con le foto e i video da urlo che pubblica sui suoi canali social. Poco fa, ad esempio, ha pubblicato un nuovo post su Instagram che ha scatenato i like e i commenti dei suoi followers, che sono rimasti letteralmente incantati dalla sua bellezza e dai suoi lineamenti perfetti. Nella foto che ha appena postato, infatti, la conduttrice si trova a Ibiza, in riva al mare. I raggi del sole che tramonta sembrano toccarle il viso e l’effetto è veramente romantico, quasi da dipinto, così come le fanno notare alcuni followers nei commenti. Belen indossa un mini abito bianco dalla scollatura profonda ed è di profilo con gli occhi chiusi.

Tantissimi i like e i commenti che in poco tempo hanno invaso il profilo della conduttrice, sottolineando la perfezione dei suoi lineamenti e la bellezza dello scatto, che sembra davvero un quadro. Siete d’accordo anche voi?