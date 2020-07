Daydreamer, la decisione ormai è stata presa: accadrà a settembre

Daydreamer, è stata presa un’importante decisione sulla messa in onda della soap opera turca: tutto questo accadrà a settembre.

È il vero e proprio fenomeno di quest’estate, bisogna ammetterlo. Appena terminata la strabiliante edizione di Uomini e Donne, al medesimo orario del dating show di Canale 5 è iniziata una soap opera davvero pazzesca. Di origini turche e con un attore principale molto amato ed apprezzato da tutto il pubblico italiano, la serie televisiva ‘Daydreamer’ sta riscuotendo un successo davvero assoluto. Le avventure di Sanem e di Can Devit stanno appassionando milioni di telespettatori. È proprio per questo motivo che la domanda che tutti si stanno ponendo in questi giorni è: cosa accadrà a settembre? A quanto pare, il programma di Maria De Filippi inizierà nuovamente il 14 Settembre, cosa succederà, però, alla serie con Can Yaman? Proprio qualche giorno fa, il profilo Twitter di Mediaset ha annunciato l’importante decisione che è stata presa in merito.

Daydreamer, l’importante decisione: cosa accadrà a settembre

Così come gli anni precedenti, anche quest’anno, Can Yaman è il protagonista esclusivo della nostra estate. In onda, dal Lunedì al Venerdì intorno le 14:50, l’attore turco ci fa compagnia con la sua incredibile ed entusiasmante ‘Daydreamer’. In effetti, il successo che la soap opera sta riscontrando è davvero incredibile. È proprio per questo motivo che il suo tanto caro ed affezionato pubblico italiano non può fare a meno di pensare a cosa accadrà a Settembre prossimo. Ad inizio mese, come dicevamo precedentemente, inizieranno le nuove puntate del dating show di Canale 5. Cosa succederà, però, a Daydreamer? Siete proprio curiosi di saperlo? A quanto pare, non verrà affatto cancellata. Le avventure di Sanem e di Can, quindi, continueranno ad incantare il suo amato pubblico. Ecco, ma quando andranno in onda le puntate? A svelare ogni cosa è stato il profilo Twitter di Mediaset. Che, qualche giorno fa, ha comunicato un’importante decisione.

‘Continuerà nella sua collocazione fino agli inizi di settembre’, inizia proprio così l’importante comunicazione che l’azienda Mediaset ha voluto fare a tutti i suoi fan di Twitter. A quanto pare, quindi, dopo una breve pausa feriale, le puntate di Daydreamer continueranno fino agli inizi di Settembre alle 14:50 circa. E dopo, invece? ‘Tornerà convivendo con Il Segreto o alla fine di quest’ultimo’, termina il Tweet. A quanto pare, quindi, carissimi telespettatori di Can Yaman e company, la simpaticissima ed emozionante soap opera turca continuerà a farci compagnia per molto altro tempo ancora. Siete contenti? Noi decisamente si! Anche se siamo davvero curiosi di scoprire come si evolverà la storia di Can e Sanem.