Nel corso di una recentissima puntate de La Vita in Diretta Estate, Andrea Delogu è stata protagonista di un incidente: brutto infortunio per lei.

In compagnia di Marcello Masi, Andrea Delogu è la colonna portante de La Vita in Diretta Estate. Terminato l’impegno con la versione ‘classica’ del programma con Lorella Cuccarini ed Alberto Matano, i due conduttori televisivi hanno preso in mano le redini, invece, della versione estiva. E così, tra imperdibili siparietti tra loro, gaffe in diretta televisiva e servizi davvero imperdibili, Marcello ed Andrea ci regalano dei pomeriggi all’insegna del divertimento, di informazione e di risate. Ma non credete sia finita qui. Sapete perché? Ve lo sveliamo subito. Nel corso di una recentissima puntante del programma di Rai Uno, la bella Delogu è stata protagonista di un incidente in diretta televisiva. Che, come mostrato dalla diretta interessata sul suo canale social ufficiale, le ha provocato un ‘brutto’ infortunio. A cosa facciamo riferimento? Ecco i dettagli.

Andrea Delogu, incidente in diretta: cosa è successo

Sempre solita ad interagire con i suoi sostenitori social con degli scatti fotografici davvero fantastici, pochissime ore fa, Andrea Delogu ha voluto mostrato i segni sul suo corpo di un incidente avvenuto nello studio de La Vita in Diretta Estate. Nulla di ‘grave’, sia chiaro. Piuttosto, prima di chiudere una delle scorse puntate del suo programma quotidiano ed, ovviamente, salutare l’affezionato pubblico, la conduttrice televisiva è stata protagonista di una rovinosa caduta. Non sappiamo se sia stato fatto apposta oppure no, ovviamente. Anche se, bisogna ammetterlo, appena rialzatasi da terra, la Delogu ha esclamato: ‘È tutto calcolato!’. Tuttavia, sembrerebbe proprio che la caduta le abbia provocato un ‘brutto’ infortunio. Procediamo con ordine.

Da come si può chiaramente vedere dal video riproposto in alto, mentre Andrea Delogu si accingeva a raggiungere Marcello Masi per chiudere la puntate e a salutare il suo pubblico, è caduta. Quella che sembrava, però, un incidente innocuo e, soprattutto, calcolato, si è dimostrato qualche cosa in più. Perché, come mostrato dalla diretta interessata, le ha provocato un ‘brutto’ infortunio.

Nulla di grave, da come si può vedere! Fatto sta che il livido c’è e si vede.

