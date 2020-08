L’ex dama di Uomini e Donne ha finalmente rotto il silenzio ed ha confessato di aver ricevuto le corna dal suo compagno: di chi si tratta.

In attesa di una nuova e, a quanto pare, imperdibile stagione di Uomini e Donne, alcuni dei suoi ex protagonisti fanno tanto parlare di sé. Proprio pochissime ore fa, un’ex dama del Trono Over si è lasciata andare ad una vera e propria confessione choc sulla sua precedente e, soprattutto, recentissima relazione. I due, come ben sapete, si sono conosciuti all’interno dello studio di Canale 5. E, dopo qualche mese di corteggiamento, hanno deciso di viversi al di fuori del contesto lavorativo. Qualche cosa, però, non è andato per il verso giusto. Perché, come raccontato dai diretti interessati, hanno deciso di porre fine al loro rapporto. Lui, a Maria De Filippi, aveva dichiarato di avere una compagna troppo gelosa. Lei, dal canto suo, dichiarava le sue valide motivazioni per esserlo. Ecco. È proprio questo che ha svelato pochissime ore fa. ‘Ha fatto anche a me le corna’, ha confessato l’ex dama. Ma di chi parliamo? Diamoci uno sguardo insieme.

L’ex dama di Uomini e Donne svela: ‘Mi ha fatto le corna’

Enzo Capo e Pamela Barretta hanno formato una delle coppie protagoniste di questa ultima edizione di Uomini e Donne. Si sono conosciuti lo scorso anno nello studio televisivo di Canale 5. E, sin da subito, hanno iniziato una splendida storia d’amore. Ogni cosa, però, è destinata a finire. E, come raccontato dai dirette interessati, anche la loro relazione è giunto ad un punto di chiusura. È successo di tutto quando lo hanno annunciato, lo sappiamo benissimo. Eppure, soltanto adesso, salta fuori la verità. Il napoletano, infatti, ha sempre ‘rimproverato’ all’ex dama di essere molto gelosa. E, soprattutto, di essere solita a controllare il suo telefono. Adesso, a quanto pare, sappiamo il motivo della sua gelosia. Proprio pochissime ore fa, Amedeo Venza ha condiviso un’Instagram Stories sul suo account che ritrae una foto del buon Capo in compagnia di un’altra donna. ‘Enzo, fidanzato attualmente con una certa Lucrezia, ha postato, e poi eliminato, una storia con una donna misteriosa. Come mai ha eliminato questa story?’, scrive l’influencer. Immediata è stata la reazione della Barretta. Che, pronta a togliersi tutti i sassolini dalle scarpe, ha confessato il motivo della sua gelosia.

‘Anche io ho avuto le corna’, ha rivelato l’ex dama di Uomini e Donne sul suo canale social ufficiale nel commentare la storia di Amedeo Venza.

