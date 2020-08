Emma Marrone, spiacevole inconveniente per la cantante salentina di prima mattina: l’ex vincitrice di amici l’ha mostrato sui social, cos’è accaduto.

‘Buongiorno un c***o’, sono proprio queste le parole che Emma Marrone ha utilizzato, sul suo canale social ufficiale, per descrivere lo spiacevole inconveniente di cui è stata protagonista a prima mattina. Sappiamo benissimo che, sul suo Instagram ufficiale, la cantante salentina non perde mai occasione di poter rendere parte integrante delle sue giornate i suoi adorati sostenitori. Non soltanto, infatti, si diverte a condividere, soprattutto in questo ultimo periodo, scatti fotografici in costume davvero da urlo, ma è anche solita condividere con i suoi followers pensieri, opinioni e, perché no, anche messaggi di forza. Tuttavia, quello che le è accaduto appena aperti gli occhi non poteva affatto non essere condiviso. Ma di che cosa parliamo esattamente? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Nel frattempo, però, vi anticipiamo che non le è successo nulla di grave. Bando alle ciance! Scopriamo ogni cosa insieme.

Emma Marrone, spiacevole inconveniente di prima mattina: cos’è successo

Protagonista di un’estate davvero speciale, Emma Marrone non perde mai occasione di poter rendere partecipi i suoi adorati sostenitori su tutto quanto le accade. Lo ha fatto anche pochissime ore fa. Quando, appena aperti gli occhi da una dormita super rilassante, non ha potuto fare a meno di dare loro un bellissimo buongiorno. Tutto sembrava procedere per il meglio, c’è da ammetterlo. Fino a quanto, però, la cantante salentina è stata la protagonista di uno spiacevole inconveniente. Nulla di grave, come dicevamo precedentemente. Ma diamoci uno sguardo molto più da vicino.

Fin qui tutto bene, oseremmo dire. Da buona amante del Sud, Emma Marrone, appena svegliatasi, è pronta a gustarsi un energico caffé. Ma, molto presto, le cose non vanno come la cantante salentina vorrebbe. Ecco perché.

Ebbene si. È proprio questo che è capitato alla cantante salentina. Nulla di grave, come dicevamo precedentemente. Piuttosto, sappiamo tutti quanto sia un vero e proprio inconveniente rovesciare il caffè tra le lenzuola.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui