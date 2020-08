Al Bano, il tremendo lutto per la madre: racconto da brividi di Romina Power, nessuno lo sapeva, ecco le sue commoventi parole.

Al Bano e Romina Power hanno fatto appassionare milioni di persone alla loro splendida storia d’amore. Negli ultimi anni i due sono apparsi sempre più spesso insieme, anche per portare avanti il loro sodalizio artistico. Le loro ‘reunion’ in giro per il mondo hanno avuto un successo incredibile, con numeri incredibili in termini di pubblico. I loro tantissimi fan speravano anche in un ritorno di fiamma, che però sembra non essere mai arrivato. Di sicuro c’è grande affetto e stima reciproca, e anche tanta voglia di divertirsi e cantare ancora insieme. Negli ultimi mesi Al Bano e Romina sono stati ospiti fissi di Amici, dove hanno portato una ventata di simpatia e soprattutto di buona musica. Tanti i siparietti avvenuti in diretta durante il serale del talent condotto da Maria De Filippi, che si è divertita ad averli sempre in studio. In un’intervista rilasciata al Corriere Della Sera, Romina Power ha parlato del suo matrimonio e del suo sodalizio artistico con Al Bano, rivelando anche un episodio inedito che riguarda la madre del cantante, Jolanda, scomparsa pochi mesi fa: ecco le sue parole.

Al Bano, il tremendo lutto per la madre: il racconto da brividi di Romina Power, ecco cosa ha detto

Al Bano ha sofferto molto per la perdita di sua madre Jolanda, scomparsa lo scorso dicembre, a 96 anni. Vero e proprio pilastro per tutta la sua famiglia, la signora Jolanda ha lasciato un grande vuoto nel cuore dei suoi cari, in particolare suo figlio e i suoi nipoti, che erano molto affezionati a lei. Anche Romina Power era molto legata a sua suocera, e lo ha raccontato in più occasioni. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, in cui ha parlato del suo rapporto con Al Bano e del loro matrimonio, Romina ha anche raccontato un aneddoto molto emozionante, che riguarda proprio mamma Jolanda. Alla domanda su quale sia stata l’emozione più grande alla prima reunione artistica tra lei e Al Bano in Russia, Romina ha dato una risposta sicuramente inaspettata: “Quando ho rivisto mia suocera, mamma Jolanda”, ha detto, “mentre cantavo l’ho vista seduta in prima fila, poi i nostri sguardi si sono incrociati dopo la canzone. Lei è venuta sotto il palco e io mi sono stesa per poterla abbracciare“.

Parole da brividi, quelle di Romina, che hanno senza dubbio toccato il cuore di tutti i lettori. Voi cosa ne pensate di questo emozionante racconto?