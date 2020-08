Elisabetta Canalis stesa in riva al mare: fisico marmoreo e forme esplosive in costume, tutti notano quel particolare ‘dettaglio’ e si scatenano con i commenti, ecco lo scatto mozzafiato.

Elisabetta Canalis è sempre una bellissima donna, c’è poco da dire. L’ex velina è ancora splendida alla soglia dei 42 anni e sa sempre come far girare la testa ai suoi affezionatissimi fan. Fisico scultoreo, forme esplosive e il suo bellissimo viso sempre acqua e sapone hanno fatto innamorare milioni di persone e anche oggi che la showgirl è piuttosto lontana dalle scene, i suoi fan continuano a seguirla sui social. Il profilo Instagram della Canalis conta oggi oltre 2 milioni e mezzo di followers, a riprova del suo grande successo. Lei, dal canto suo, è sempre molto attiva sui social e pubblica ogni giorno diversi momenti del suo quotidiano. Sposata con il chirurgo americano Bian Perri, Elisabetta mostra sui social alcuni momenti col marito, talvolta anche simpatici e imperdibili siparietti. Non mancano anche tante foto e video con la piccola Skyler Eva e infine numerosi scatti in cui la Canalis si mostra in tutta la sua bellezza. Poco fa, ad esempio, l’ex velina ha pubblicato una foto in cui è stesa in riva al mare e indossa un costume che mette in risalto il suo splendido fisico. Il post ha ricevuto una vera e propria pioggia di commenti, in particolare per un dettaglio: scopriamolo insieme!

Elisabetta Canalis stesa in riva al mare in costume: fisico marmoreo, pioggia di commenti per quel dettaglio

Elisabetta Canalis sa sempre come far impazzire i suoi fan e poco fa ha deciso di lasciare tutti a bocca aperta con un paio di foto mozzafiato, in cui è stesa in riva al mare in costume. Dopo una bellissima vacanza in Sardegna, che le ha permesso di ricongiungersi con la sua famiglia, i suoi amici e soprattutto con la sua bellissima terra, la Canalis è tornata negli Stati Uniti e nell’ultimo scatto che ha pubblicato si trova a Manhattan Beach, in California. La cosa che ha decisamente lasciato tutti senza fiato è la bellezza di Elisabett, che indossa un costume due pezzi e mostra un fisico davvero marmoreo, con delle curve esplosive che farebbero perdere la testa a chiunque.

Il post è stato invaso da like e commenti in pochissimo tempo, molti dei quali hanno sottolineato un particolare dettaglio.

A giudicare dai commenti, la posa di Elisabetta è la cosa che ha colpito di più i suoi fan, i quali si sono subito precipitati a definirla una ‘sirena’, perché è proprio questo che la Canalis ricorda: una splendida ed elegantissima sirenetta.