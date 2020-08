Morte Viviana Parisi, parla il testimone: “Gioele era vivo dopo l’incidente”, ecco i nuovi dettagli appena spuntati sulla terribile vicenda.

Continua a rimanere senza soluzione il terribile giallo della morte di Viviana Parisi e della sparizione del suo Gioele, il figlio di 4 anni che era con lei quando è scomparsa. La dj siciliana di 43 anni era uscita lo scorso 3 agosto insieme al piccolo, ma dopo un piccolo incidente è scomparsa nella boscaglia di Caronia, nel messinese, nella quale è stata ritrovata morta dopo alcuni giorni. L’autopsia effettuata sul suo corpo ha rilevato segni di caduta dall’alto, ma anche ferite riconducibili a morsi di animale sulle gambe. Per ora gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi, almeno fino a quando non verranno fatti ulteriori esami autoptici. Il mistero più grande, però, è riferito al piccolo Gioele, che continua ad essere disperso. Le ricerche proseguono incessantemente, ma per ora non ci sono tracce del bambino. Le ipotesi sono tante, alcune davvero inquietanti, come quella secondo cui il piccolo sarebbe morto nell’incidente e la madre si sarebbe uccisa per il dolore. Possibilità, questa, che però è stata scongiurata da uno dei testimoni, il quale ha appena dichiarato di aver visto Gioele vivo dopo il tamponamento: scopriamo insieme i nuovi dettagli sulla vicenda.

Com’è morta Viviana Parisi? E soprattutto, dov’è finito il piccolo Gioele? Sono questi alcuni dei tantissimi interrogativi che girano intorno alla tragica scomparsa della dj siciliana e alla misteriosa sparizione di suo figlio. Viviana ha avuto un piccolo incidente, prima del quale viaggiava tranquillamente in macchina con suo figlio, come dimostra un video della sorveglianza rilevato dagli inquirenti. Dopo il tamponamento con un furgone di operai, Viviana è scesa dall’auto ed è entrata nella boscaglia circostante, dove poi è stata ritrovata morta. Nonostante i tanti appelli della famiglia di Viviana e degli inquirenti, non si sono fatti avanti al momento i testimoni che avrebbero assistito a tutta la scena. Uno però ha parlato, come ha fatto sapere il Procuratore Capo di Patti, Angelo Cavallo, e ha dichiarato che Gioele era vivo dopo l’incidente: “Era in braccio alla madre, in posizione verticale, senza ferite”, avrebbe detto il teste al pm. ll nuovo dettaglio appena emerso dà speranza alla famiglia di Viviana, anche se le ricerche finora non hanno sortito alcun effetto.

Domani, martedì 18 agosto, andrà in onda una puntata speciale di ‘Chi L’ha Visto?’, interamente dedicata alla scomparsa di Gioele, che speriamo possa portare luce su questo terribile mistero.