Belen Rodriguez è una delle donne più belle del mondo dello spettacolo, c’è poco da dire. La sua sensualità è innata ed è sempre incantevole, qualunque sia il look che esibisce. Sempre molto presente e attiva sui social, la conduttrice ha un profilo Instagram super seguito, che conta oltre 9 milioni e mezzo di followers, proprio a riprova del suo enorme successo. Spesso pubblica sui social foto e video del suo quotidiano, e lo sta facendo anche in questo periodo, in cui è in vacanza con alcuni amici e il piccolo Santiago a Ibiza. Sempre al centro del gossip, Belen pensa a godersi la sua estate, nonostante i tantissimi rumors sul suo conto, in particolare in merito alla sua presunta nuova fiamma, l’hair stylist Antonino Spinalbese. La conduttrice per ora rimane in silenzio, ma in compenso continua a far impazzire i suoi fan con nuovi scatti mozzafiato. Proprio come ha fatto pochi minuti fa, quando ha pubblicato una foto da capogiro, in cui è stesa a letto senza vestiti: siete curiosi di vederla?

Belen Rodriguez sa sempre come far girare la testa ai suoi tantissimi fan. La conduttrice argentina ha una bellezza mozzafiato e sensualità da vendere, e questo la rende una delle donne più desiderate del mondo dello spettacolo. Sempre pronta a mostrarsi sui social in tutta la sua bellezza, poco fa Belen ha pubblicato su Instagram uno scatto a dir poco da urlo, in cui è stesa a letto senza vestiti. La conduttrice indossa infatti solo un paio di slip bianchi ed è stesa a pancia sotto per coprire le sue forme esplosive. Schiena scoperta e lato B in primo piano caratterizzano l’immagine da capogiro, che ha mandato Instagram letteralmente in delirio in pochissimi minuti. “La ragazza dorme”, ha scritto Belen in spagnolo nella didascalia del suo post. La bellezza della conduttrice è davvero disarmante, c’è poco da dire. Giudicate voi stessi!

Inutile dire che la foto è diventata virale in pochissimi minuti, ottenendo migliaia di like e una vera e propria pioggia di complimenti per la conduttrice. Voi cosa ne pensate?